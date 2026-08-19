Senado exige informes a la Dinac y Migraciones sobre jet incautado usado por Cartes

El pleno de la Cámara Alta aprobó dos pedidos de informes sobre el jet incautado al exbanquero brasileño Daniel Vorcaro que operaba en Paraguay sin ningún tipo de impedimento legal ni restricción internacional.

El expresidente Horacio Cartes abordó dicho avión para viajar a los Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol.

La aeronave tiene la matrícula brasileña PR-PSE y está registrada a nombre de Viking Participações Ltda.

Un pedido de informe aprobado por el Senado va dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones y, entre otros datos, exige la nómina completa de pasajeros y tripulantes registrados en cada ingreso y egreso.

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También la copia de las Declaraciones Generales de pasajeros y tripulación (GENDEC) u otros documentos migratorios asociados a los vuelos y la identificación del operador, agente o empresa que hubiera realizado las gestiones migratorias correspondientes.

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🔶| Esto revela Senad sobre incautación de aeronave vinculada a exbanquero brasileño



🔶 La Senad dio a conocer nuevos detalles sobre la localización en Paraguay de una lujosa aeronave vinculada al brasileño Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master e investigado en Brasil.… pic.twitter.com/4aN8ATQUxT — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

Ya se presentó en Diputados

En cuanto a la Dinac, además de todos los datos sobre los pasajeros y la tripulación, también pide indicación de si las autoridades paraguayas tuvieron conocimiento de la existencia de restricciones judiciales, gravámenes o limitaciones registrales sobre la aeronave en su país de matrícula. Así mismo, solicita la lista de aeropuertos o aeródromos utilizados durante su permanencia.

Los pedidos de informes fueron presentados por el senador opositor y exministro del Interior, Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP).

Este pedido se suma al presentado y aprobado en la Cámara de Diputados el martes pasado por Miguel Martínez.

Por su parte, el abogado Pedro Ovelar, en representación de Horacio Cartes, realizó un comunicado público mediante su cuenta oficial de la red social X (ex-Twitter) en el que aclaró que al contratar el vuelo chárter en el que el expresidente viajó a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol, quien se presentó como dueño de la aeronave fue una persona distinta a Daniel Vorcaro, exbanquero brasileño, quien se encuentra preso desde el 4 de marzo pasado a raíz de una investigación por crímenes financieros y cuya aeronave fue incautada.