Aumento de penas por abigeato: Robar ganado va camino a ser más grave que hechos por corrupción

En sesión de este martes en la Cámara de Diputados, se dio media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley Nº 3440/2008 “Código Penal” y aumenta considerablemente las penas relacionadas con el abigeato, un flagelo que alegan afecta principalmente a pequeños productores y familias humildes.

“La plaga más grande que tiene nuestro país en el campo se llama abigeato y el cáncer más doloroso que tiene nuestro país se llama la corrupción”, dijo el proyectista, diputado Hugo Meza (ANR, B) celebrando la decisión de aumentar las penas contra el abigeato y por otra parte, también contra la corrupción.

Sin embargo, la realidad es que, por ahora, lo que ya va a mitad de camino de aumentarse son las penas por abigeato; mientras que para la corrupción se postergó por tiempo indefinido su estudio en particular.

En el caso de prosperar en Senado, este proyecto plantea elevar de los 5 años actuales hasta 15 años de prisión la expectativa de penas para los que roben ganado.

“En el Paraguay se cuenta con 130.868 tenedores de ganado, de los cuales aproximadamente 97.000 corresponden a pequeños productores. Quiere decir que más del 70% son pequeños y medianos productores y que no son grandes ganaderos, son los más perjudicados”, sostuvo Meza.

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El mismo acotó que además de estas estadísticas, la otra realidad es que el régimen legal laxo existente actualmente facilita que los pocos que son detenidos, sean liberados rápidamente. Por eso, es que quieren elevarlo a la categoría de crimen.

“Mucha gente que nos ve seguramente sabe que esta plaga, que se llama abigeato, cuando se le detiene, cuando nuestra Policía Nacional hace un esfuerzo, una investigación y se le detiene generalmente en menos de 15 a 22 días, ojepoipa jeyma (se le suelta todo otra vez) porque el fiscal o porque el juez encuentra un atajo, un camino para que pueda soltarle a ese delincuente”, dijo.

¿Qué reformas se introducen a la ley?

El presidente de la comisión de Legislación, cuyo dictamen fue el aprobado, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) destacó que entre las principales reformas “se reemplaza la relación ambigua que hablaba de ganado, es decir, de considerar de valor o utilidad y de condiciones especiales de la víctima, por agravantes específicas y claros”.

Entre ellas por ejemplo se menciona como agravante:

La comisión del hecho con fin comercial

La producción de indigencia a la víctima

La actuación en banda

La afectación de ganado de gran valor (campeones, reproductores, sangre pura y otros)

Aprovechamiento de calamidad (inundaciones y demás),

Participación de funcionarios públicos

Uso de camiones transganados".

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también sumó su respaldo, mencionando que no solo se trata de ganado, sino de lo que una vaca puede representar para cada propietario.

“A veces uno dice: ‘Una vaca no más es’, pero esa vaca es la que le da de comer a esa familia y la zozobra en la que uno está y luego va esto en escala. ‘Una vaca nomás’, y ella es la vaca campeona que cuesta, no sé, G. 1.000 millones. ‘Una vaca nomás es’, pero es la que da leche todos los días a esos niños”, sostuvo.

Ya en su área de expertise, el área penal, comentó que la reforma busca un castigo real elevando las penas, a fin de que se deje de favorecer a los abigeos con medidas alternativas a la prisión que les permiten repetir el ciclo infinitamente.

“¿Qué sucede ahora? Se roba una vaca, entonces se le da una suspensión condicional al delincuente que acabó con la fuente de recursos de una familia. Y entonces la suspensión condicional cumplía la regla: donar 3 litros de leche y de la vaca que robó seguramente saca la leche que va a donar otra vez; entonces luego tiene su sobreseimiento”, lo cual ahora con el aumento de penas, ya no será posible, enfatizó.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto ahora va al Senado para su segundo trámite constitucional.