Castigar la corrupción quedó solo en “discursos grandilocuentes” en Diputados

El proyecto presentado por el diputado Daniel Centurión (Anetete) plantea aumentar hasta 10 y 15 años de prisión por hechos de corrupción pública, dependiendo de la gravedad de cada hecho.

Luego de sufrir múltiples postergaciones, el proyectista, en una carta abierta, instó a Horacio Cartes a “ordenar” a su bancada mayoritaria de Diputados que aprueben la iniciativa, por lo cual, llamativamente, los cartistas se dignaron hoy a su tratamiento.

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No obstante, a pesar de que el documento estuvo en el circuito legislativo por más de dos años, nuevamente fue postergada “sine die” su aprobación en particular para “mejor estudio”, según argumentaron.

Hubo encendidos “discursos” de los colorados sobre la lucha contra la corrupción, de que envían una señal clara a las autoridades y a los funcionarios públicos de que no van a apañar la corrupción; sin embargo, en la práctica el documento a no tener fecha de estudio en particular, puede quedar “dormido” por años.

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Aparentemente, el endurecimiento de las penas carcelarias no “convence” del todo a los diputados, pues están acostumbrados a “salvar” a cuestionados intendentes y gobernadores denunciados por malversar dinero público.

Es más, justo en la misma sesión, los cartistas pusieron trabas a varios pedidos de informes a intendentes colorados que no pagan salarios a sus funcionarios. Es decir, la lucha contra la corrupción quedó solo en “discursos grandilocuentes”, como lo aseguró el diputado Raúl Benítez.

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“El que tratemos el proyecto representa una voluntad política. Quisieron instalar que no íbamos a aprobar, pero ahora estamos en un encendido debate. Con estos proyectos estamos enviando una señal poderosa”, dijo el cartista Hugo Meza.

Actualmente, los hechos punibles de corrupción establecidos tanto en el Código Penal como en la Ley especial N° 2523/04, “que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias” tienen penas mínimas de un año, y varias con la posibilidad de zafar mediante el pago de multa y los topes máximos son de hasta 10 años de prisión. Esto es lo que se busca endurecer y de esa manera evitar que los corruptos sigan recibiendo ínfimas condenas pese a malversar millonarios recursos públicos.

“Ojalá esta no sea una letra muerta más. Paraguay tiende a sobre legislar, pero en la práctica se protege a los corruptos”, dijo el diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo).