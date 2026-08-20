Diputados cartistas siguen poniendo trabas a la transparencia municipal

El encargado de poner trabas a la transparencia en esta ocasión fue el cartista Germán Solinger, quien mocionó que los pedidos de informes solicitados por la diputada Rocío Vallejo(PPQ) pasen a comisión para “mejor estudio”.

Esta es una práctica común del cartismo cuando buscan blindar la gestión de cuestionados intendentes, gobernadores o ministros colorados, y así nunca se pueda acceder a los documentos.

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La diputada opositora lamentó que los cartistas tengan el discurso de “Dios, Patria y Familia”, pero que bloqueen el pedido de informe a intendentes denunciados por no pagar salarios a sus funcionarios que tienen familia que mantener.

“¿Cómo lo que podemos hablar de familia cuando no se les paga lo que corresponde a los funcionarios? Cuando los conceptos están totalmente trastocados ocurren estas cosas. Cuando la familia necesita dinero, estos intendentes no pagan a sus funcionarios y los cartistas dilatan más al pedir que se vaya a comisión”, cuestionó Vallejo.

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Los intendentes salvados

Los intendentes colorados cartistas que son denunciados por no pagar el salario a sus funcionarios municipales y a los concejales opositores son; Marcelo Simbrón (Paraguarí), quien según la denuncia hace seis meses no regulariza el pago a sus empleados; y Gustavo Penayo (Caapucú) quien es denunciado por autoritarismo, por destituir con artimañas a concejales no alineados y por no pagar las dietas hace meses a los ediles opositores.

Sigue la lista de intendentes deudores, pero blindados por el cartismo con Sergio Ramón Galeano (La Colmena), Cristina Servín (Ybycuí), Carlos Alberto Duarte (Ayolas), Moisés Recalde (Fuerte Olimpo), Claudio Samaniego (Nanawa) y Carlos Godoy (Repatriación).

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“Solo pedimos transparencia. Acá no importa el color, lo que importa es que hay personas que no cobran, que no pueden dar de comer a sus familias”, dijo la diputada tras la negativa de los cartistas de acompañar el pedido de informes.

La diputada opositora pidió a la ciudadanía que mire a los que hoy les niegan transparencia y a no volver a darles el voto de confianza en las elecciones.

“Espero que el próximo 4 de octubre la gente entienda que estas son personas que no representan al pueblo. Eso ocurre en Paraguay porque la gente se olvida rápido de los que les hacen sufrir”, dijo Vallejo.