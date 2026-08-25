Diputados: Creación de Ministerio de Energía en el “oparei” por falta de quórum

Los proyectos de creación del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, que fue descongelado luego de más de dos años en el freezer y que generó hasta una amenaza de movilización del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), quedaron en el “opareí momentáneo”.

Lea más: Diputados cobran G. 37 millones, pero levantan sesión, mientras médicos marchan por aumento salarial

La iniciativa parlamentaria estaba en el punto 13 del orden del día, con anuncio de postergación indefinida, pero todo quedó en el tintero porque una vez más los parlamentarios brillaron por su ausencia.

El proyecto de creación del Ministerio de Energía levantó las alertas de varios sectores, ya que brotó súbitamente en el orden del día, pese a que hace poco el Ejecutivo socializó un nuevo proyecto de ley y los otros cuatro presentados previamente ni siquiera fueron debatidos suficientemente.

Lea más: Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos ya está para tratarse en Diputados

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado Mauricio Espínola, al comienzo de la sesión, antes que quedara sin quórum, anunció que pediría su postergación para mejor estudio.

Esto lo hizo luego de reunirse con el Dr. Jorge Molina, ministro secretario ejecutivo de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), en la Comisión de Entes Binacionales, donde acordaron unificar criterios de los cinco proyectos que están en la Cámara Baja.