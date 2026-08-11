Beto Ovelar boicotea proyecto de Leite: “Me está rompiendo la cara ida y vuelta...”

La comisión, presidida por el también cartista Silvio “Beto” Ovelar, debía reunirse este martes para emitir su dictamen, pero no lo hizo. El propio Ovelar había cuestionado duramente la iniciativa y sostuvo que, si el planteamiento de su colega Gustavo Leite es correcto, todos los senadores fueron “unos pelotudos” por aprobar presupuestos con supuestos excesos.

El enfrentamiento entre dos senadores de Honor Colorado vuelve a quedar expuesto en torno al proyecto de ley presentado por Gustavo Leite, que busca reasignar G. 500.000 millones de gastos considerados superfluos hacia la compra de medicamentos.

La iniciativa figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de mañana, bajo moción de preferencia. Sin embargo, el proyecto necesita el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Silvio “Beto” Ovelar, para avanzar en su tratamiento al tratarse de un proyecto económico.

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La comisión debía reunirse este martes para analizar la propuesta y emitir el dictamen correspondiente, pero la reunión no se concretó. De esta manera, el proyecto queda sin el requisito necesario para su tratamiento y será automáticamente aplazado, pese a que los propios senadores habían establecido su tratamiento preferencial.

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Ovelar cuestiona a Leite y ahora su comisión no dictamina

El episodio adquiere mayor peso político debido a las críticas que Ovelar ya había formulado contra la iniciativa de su colega de bancada.

En una entrevista concedida a 780 AM, Ovelar sostuvo días atrás que la propuesta de Leite lo afecta directamente en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y recordó que el Congreso tiene la última palabra en materia presupuestaria.

“Él, cuando hace una evaluación de este tipo, me está rompiendo la cara ida y vuelta”, afirmó Ovelar al referirse a Leite.

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El titular de Hacienda cuestionó que su colega sostenga que existen grandes cantidades de recursos que pueden ser recortados del Presupuesto para destinarlos a otras áreas. “Todos nosotros los senadores fuimos unos pelotudos que aprobamos sin darnos cuenta de que había exceso en todos los ministerios”, expresó Ovelar.

Ovelar incluso incluyó al propio Leite entre quienes aprobaron los presupuestos cuestionados. “Incluyéndole a él, y él también como parte”, señaló.

Proyecto de recorte de gastos: “Desvestir un santo para vestir otro”

Ovelar también rechazó la idea de que el Estado pueda simplemente eliminar determinadas partidas para financiar otras necesidades. “No coincido con que haya esos excesos que él manifiesta”, sostuvo.

Como argumento, utilizó la conocida expresión de la “sábana corta” y advirtió que reducir recursos de determinadas áreas para destinarlos a Salud implicaría afectar otros servicios públicos. “Sería desvestir un santo para vestir a otro”, insistió.

Entre los gastos que Leite pretende revisar aparecen partidas que el senador considera prescindibles, como determinados gastos de funcionamiento y adquisición de bienes y servicios.

El proyecto de Leite queda atrapado en la interna cartista

El episodio deja al descubierto una fuerte contradicción dentro de la bancada oficialista. Por un lado, Leite plantea retirar G. 500.000 millones de gastos que considera superfluos para destinarlos a medicamentos, en un momento en que el propio Senado debate reiteradamente la necesidad de garantizar recursos para la Salud.

Por otro, Ovelar, como presidente de la comisión encargada de analizar el impacto presupuestario de la iniciativa, cuestiona públicamente la existencia de esos supuestos excesos y ahora la comisión que encabeza no emite el dictamen requerido para que el proyecto pueda avanzar.