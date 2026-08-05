Leite plantea pagar la deuda por medicamentos a 30 años y exige que “rueden cabezas”

El senador colorado cartista Gustavo Leite lanzó este miércoles una dura advertencia durante su intervención en el Senado respecto a la deuda que el Estado mantiene con los proveedores de medicamentos. El legislador sostuvo que la salida no debe ser “bibliquetear” la deuda, sino asumirla y establecer un mecanismo de pago a largo plazo.

Leite propuso a sus colegas específicamente llevar a 30 años el plazo para pagar la deuda, pero condicionó esta salida a que se investigue quiénes fueron los responsables de generar la obligación y que estos respondan ante la Justicia.

“Tienen que rodar cabezas”, afirmó el senador, al cuestionar la falta de información y control sobre las obligaciones asumidas por el Estado.

Leite cuestiona al Ministerio de Economía por la deuda

El legislador de Honor Colorado sostuvo que resulta inexplicable que se haya generado una deuda de esta magnitud sin conocimiento de las autoridades económicas. “Es imposible que el Estado paraguayo tenga unos ineptos, vamos a decir ineptos para no decir otra cosa, al frente de su Ministerio de Economía”, manifestó.

“No tenemos otra, es la señal que quiere la ciudadanía, señor presidente de la Bicameral, o señor presidente de la Comisión de Presupuesto (por Beto Ovelar). Si nosotros hoy le demostramos a la ciudadanía que con un presupuesto ejecutado todavía podemos salvar 500 mil millones, ¿qué queremos? ¿500 mil millones en bocaditos o queremos 500 mil millones en medicamentos? No resiste pues el análisis", dijo.

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En ese sentido, planteó una disyuntiva: si la deuda fue generada sin conocimiento del ministro de Economía, debe determinarse quién fue responsable; pero si el ministro estaba al tanto, también debe asumir las consecuencias.

Leite remarcó que el Estado tiene la obligación de saldar las deudas contraídas, pero consideró igualmente necesario investigar las responsabilidades administrativas y eventualmente penales. “Nosotros tenemos la responsabilidad de saldar la deuda y pedir que se vayan presos los responsables”, sostuvo.

Deuda con proveedores rondaría los US$ 1.275 millones

Leite señaló que esta mañana mantuvo una reunión con representantes de los importadores de medicamentos, quienes le informaron que la deuda atrasada con ese sector rondaría los US$ 775 millones.

A esta cifra se sumaría, según los datos transmitidos al senador, una deuda de aproximadamente US$ 500 millones con laboratorios nacionales.

El legislador sostuvo que el volumen de la deuda obliga a buscar una solución estructural y no simplemente a trasladar el problema hacia adelante. “Mi propuesta es llevar a 30 años el pago de esa deuda, pero que vengan los responsables acá”, afirmó.

Senado tratará proyecto para destinar G. 500.000 millones

En paralelo, Leite anunció que presentó junto con el senador colorado cartista Antonio Barrios un proyecto de ley que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades de la Administración Central a favor del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de financiar la adquisición de medicamentos.

La iniciativa plantea además medidas excepcionales para facilitar la ejecución de esos recursos.

Según explicó Leite, la Comisión Bicameral de Presupuesto identificó más de G. 500.000 millones en gastos prescindibles que todavía no fueron obligados y que podrían ser redireccionados durante este año hacia la compra de medicamentos. “¿Qué queremos? ¿500 mil millones en bocaditos o queremos 500 mil millones en medicamentos?”, cuestionó el senador.

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El planteamiento fue respaldado en el pleno del Senado, que resolvió que el proyecto sea incluido como primer punto del orden del día de la sesión de la próxima semana, mientras las comisiones deberán analizar la propuesta entre el lunes y martes.

Leite pide priorizar medicamentos antes que gastos prescindibles

El senador insistió en que el objetivo de la iniciativa es que los recursos estén disponibles para atender una necesidad inmediata del sistema sanitario.

“Lo que queremos es medicamentos ahora, no a la deuda”, remarcó durante su intervención.

Leite destacó además el trabajo realizado por el equipo técnico de la Comisión Bicameral de Presupuesto para identificar los recursos que podrían ser reasignados y adelantó que la propuesta contempla excepciones para los ministerios considerados esenciales.

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Entre los gastos que no serían afectados mencionó, por ejemplo, los viajes y viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al considerar que forman parte de las funciones esenciales de esa cartera.

El legislador también planteó que el Presupuesto General de la Nación del próximo año debería incorporar una mayor previsión para atender la problemática de los medicamentos.

“Vamos por 500 millones de dólares en el presupuesto del año que vamos a sacar”, sostuvo Leite, al insistir en la necesidad de garantizar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.