Huelga de Médicos: Diputados busca mediar en el conflicto para no “embarrar” el Rally Mundial en Itapúa

Tras cerca de 2 horas de reunión con miembros de la Mesa Directiva y líderes de bancada de los diferentes partidos que integran Diputados, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) afirmó que harán de mediadores para que el presidente de la República, Santiago Peña y la ministra de Salud, María Teresa Barán planteen una solución concreta de cara al Presupuesto de Gastos de la Nación 2027.

“Nosotros en este momento vamos a adoptar la posición de mediadores buscando una solución a este conflicto que por un lado, pueda de manera clara seguir generando un camino de reivindicación del gremio médico y por supuesto de todos los trabajadores de la salud; y por otro lado también (...) permitir que todos los servicios de salud puedan trabajar a plenitud de sus capacidades para brindar atención a los paraguayos”, dijo Latorre.

Sinamed al Gobierno: Si no se robara alcanzaría para todos

Desde el lunes, gremios médicos del sector público a nivel país iniciaron una medida de fuerza; sin embargo, la ministra de Salud, María Teresa Barán sigue sin dar la cara y sin manifestar alternativas de solución más que decir que el aumento de salario de los médicos “no hay plata”.

Ante esto, la secretaria general de Sinamed, Rossana González, reafirmó al Gobierno, “lo que dijimos en todos estos días de manifestación: que si no se robara tanto, alcanzaría para todos”.

Latorre insistió que el rol de la Cámara Baja será “buscar generar este puente de diálogo que busque generar la resolución de este conflicto”, y reafirmó que se deberá concretar recién en el PGN 2027.

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De hecho, al ser consultado sobre cuáles podrían ser las medidas desde Diputados para destrabar la crisis, ya que se convocó a los ministros de Economía, Óscar Lovera o María Teresa Barán (algo que ya está fijado para mañana), Latorre fue evasivo.

“Hay una serie de planteamientos y de posibilidades que bueno, todavía no vamos a adelantar”, señaló el titular de Diputados.

González, de hecho, aclaró que ellos son conscientes de que a estas alturas es difícil el aumento, pero quieren que el Ejecutivo dé una propuesta concreta para sus reclamos. Son cuatro, entre ellos el aumento salarial a los médicos, que por rubro cobran G. 5 millones, y que suma a G. 8,5 millones.

“Claro que hay plata. No se prioriza lo esencial. Es lo que siempre estamos diciendo. Cuando un paraguayo paga su impuestos, porque todos pagamos impuesto y tiramos en esa bolsa común, ¿qué es lo que queremos? Que nos garanticen primeramente la vida", enfatizó en su reclamo la dirigente de Sinamed.

La misma insistió en que hasta ahora el Ejecutivo se enfrasca en decir que no hay plata para atender el reclamo de los médicos, que según calculan costará unos US$ 100 millones extras al año.

“Si otras cosas pueden resolver, por ejemplo, obviamente nosotros queremos que los medicamentos no falten en los hospitales, pero si pudieran resolver los US$ 1.000 millones en deuda para las farmacéuticas, ¿por qué no resolver la problemática que hoy tenemos nosotros, que es el 10% que son US$ 100 millones?“, dijo González.

Podrían llevar al protesta al Rally Mundial

La secretaria general del Sinamed, Rosanna González, ratificó que ellos son los principales interesados en una solución y en levantar la huelga, pero no tienen respuestas. No tendrán problemas en llevar sus reclamos al presidente hasta Itapúa, donde se desarrollará la fecha del Rally Mundial con la presencia de altas figuras internacionales del automovilismo.

“No estamos cerrados a absolutamente nada. Nosotros vamos a barajar las propuestas que nos traigan, llevar a la asamblea y, con los 11.000 médicos del Ministerio de Salud decidir continuar o no (con la huelga). Realmente, ojalá se pueda destrabar y no tengamos que irnos el fin de semana a Encarnación todos los médicos”, dijo.