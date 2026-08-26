Huelga de médicos: “No hay posición definida”, dice Latorre tras reunión con Peña

Esta tarde, el diputado Raúl Latorre encabezó una breve conferencia de prensa en Mburuvicha Róga tras reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, por la huelga nacional de médicos.

Primeramente, el cartista aseguró que de la Cámara Baja pretende actuar como “una suerte de mediadores” de la situación.

Asimismo, apuntó que el fortalecimiento del sistema de salud supuestamente es una “prioridad absoluta” de la gestión de Peña.

“El presidente Santiago Peña manifestó su conocimiento de las circunstancias que se están atravesando y llevaron a esta medida de fuerza; en todo momento, predisposición y apertura para el diálogo. Está existiendo una primera conversación entre los representantes del Poder Ejecutivo; la apertura está”, mencionó.

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Gobierno sin “posición definida” por huelga

Al ser consultado la reacción tardía por parte de la Cámara de Diputados, Latorre alegó que él “puede hablar” desde el momento en que la Cámara de Diputados y su mesa directiva tomaron intervención en el conflicto, algo que se dio ayer luego de haber recibido a los representantes del gremio médico.

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Incluso, al ser consultado sobre si el mandatario realizó algún tipo de propuesta, el legislador sostuvo que “existen planteamientos que van a ir siendo abordados”, sin embargo, reconoció que “no hay una posición definida”.

“Esto va a ser un diálogo y se plantea de esa manera. Se van a ir poniendo sobre la mesa la posiciones de los actores del Ministerio de Salud, por otro lado del Ministerio de Economía y por otro lado los representantes del Sinamed (Sindicato Nacional de Médicos)”, concluyó.

Mientras el legislador daba su conferencia de prensa, un gran número de profesionales de la salud continúa movilizándose a nivel país por la huelga. La medida cobra mayor tensión tras el fracaso de una reunión entre representantes del gremio y los ministros de Salud y Economía.

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