Médicos tildan de “falacia” reunión con ministros y aguardan propuesta de Latorre

Tras salir del encuentro, la doctora Rossana González, vocera del Sinamed, expresó su indignación y calificó la postura de las autoridades de las carteras estatales como una falta de respeto al trabajo del personal médico. Según explicó la dirigente sindical, las autoridades acudieron al diálogo sin un plan financiero claro para destrabar el conflicto.

“Lo único que trajo el ministro fue esto: un papel en blanco diciendo Carrera Sanitaria. No nos supo explicar absolutamente nada”, recriminó González, visiblemente molesta. Agregó que no existe una propuesta formal de reajuste y denunció que se pretende dilatar una solución. “Nos trajeron el título y le preguntamos cómo van a hacer y no saben cómo hacer. Piden una mesa de trabajo que puede durar dos años”, cuestionó.

La representante gremial afirmó que el argumento central del Poder Ejecutivo para no conceder las mejoras solicitadas fue la carencia de recursos financieros. Sin embargo, cuestionó las prioridades del presupuesto estatal, señalando que existen rubros de donde se pueden obtener los fondos necesarios.

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“El ministro dijo que no existe plata y que ellos no nos pueden dar absolutamente nada porque no tienen. Le hablamos de los recortes, de la tercerización que lleva muchísima plata... pedimos que recorten los seguros médicos VIP, que son millones de dólares, pero ellos se cierran en que lo que está ya está y no se puede tocar ni redireccionar. O sea, en otras palabras nos dicen: ‘Sigan ustedes sacrificándose, que nosotros estamos mejor’”, recriminó la profesional, tildando la postura oficial como “una mentira” y “una falacia”.

Actualmente, la comitiva del gremio médico se encuentra aguardando la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien mantendría un encuentro con ellos para acercar una propuesta tras la reunión con el presidente Santiago Peña. Se trataría de una adenda al presupuesto, aunque González señaló que no maneja dicha información. No obstante, confirmó que se quedarán a escuchar lo que tenga para decirles el legislador.

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