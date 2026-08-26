Senado aprobó pedido de informes sobre “Andy” Rivas, ligado a Peña y tras la detención de Cerimedo

El asesor de campaña y de gobiernos de derecha en la región como el de Javier Milei en Argentina, Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por su presunta vinculación con el intento de asesinato de su pareja Nadia Beller. Ese caso destapó la conexión con otros “asesores” ligados a gobiernos de la región, entre ellos Andrés José “Andy” Rivas, que ya estuvo bajo la lupa en enero del año pasado por figurar como “honorable consejero” del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país en eventos en los EE.UU.

Lea más: Fernando Cerimedo y sus nexos con Paraguay: claves para entender el caso

El atentado en Bolivia también destapó que Cerimedo era parte de una presunta red de manejo de bots y cuentas falsas en redes, de las cuales incluso se jactaba, por lo que el senador Rafael Filizzola planteó un pedido de informes sobre la posible vinculación local con Andy Rivas y el gobierno de Santiago Peña.

Primeramente, se solicitó informar si tuvo o fue presentado en EE.UU. como consejero del Ministerio de RR.EE., si tiene o tuvo algún tipo de vínculo formal con el Estado, ya sea como nombrado, contratado o incluso con cargo “ad honorem”.

Sobre todo, también se solicita informar sobre “en qué carácter participó el señor Andrés José Rivas en reuniones, viajes, misiones, actos u otras actividades oficiales o de carácter diplomático junto al Ministro de Relaciones Exteriores”.

Puntualmente en los siguientes eventos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reapertura de la Embajada de la República del Paraguay en Israel; La reunión mantenida con el congresista de los Estados Unidos de América, Mario Díaz-Balart en noviembre de 2024; Las actividades desarrolladas en Washington D. C. durante enero de 2025; Reuniones o actividades con representantes del Council of the Americas, Heritage Foundation e International Republican Institute; y Las gestiones vinculadas con la candidatura del Ministro Rubén Ramírez Lezcano a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

También, se indaga sobre su posible participación en un viaje oficial en noviembre de 2024, desde los Estados Unidos a Taipei (Taiwán), y en todos los casos, remitir eventuales resoluciones, antecedentes, memorandos, itinerarios, órdenes de pasajes, planillas y órdenes de pago de viáticos, comprobantes, rendiciones de cuentas, informes de misión y demás documentos relacionados con Rivas.

Muchos de estos datos ya fueron requeridos en marzo de 2025 por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), algo que se menciona en el pedido de Filizzola, pero no fueron contestados por la Cancillería.

El pedido de informes fue aprobado hoy por el pleno de la Cámara de Senadores.