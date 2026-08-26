Tras cantinflear en mesa directiva postergan en Senado interpelación de Claudia Centurión

El senador Líder Amarilla (PLRA) solicitó la postergación del pedido de interpelación a la ministra Claudia Centurión que estaba en el punto 13 de orden del día de la Cámara Alta. El argumento del parlamentario fue que necesita más tiempo para recibir informes sobre documentos oficiales del Ministerio de Obras Públicas.

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“La ministra vino a mesa directiva y trajo algunos datos imprecisos. A mi opinión su presentación fue una cantinfleada lo que hizo, muchos datos inexactos y cero autocríticas”, dijo Líder Amarilla.

Manifestó que, a cambio, presentó un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas sobre los datos oficiales del convenio original firmado con el Consorcio Ruta del Este en el 2017, para poder acceder a información más precisa y de esa manera mejorar las consultas rumbo a la interpelación.

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El pasado lunes, la ministra Centurión, junto a su comitiva asistió a la mesa directiva de la Cámara Alta donde durante más de tres horas culpó a todos menos a su gestión sobre los constantes siniestros viales en la zona de Pedrozo.

Si bien el pedido de interpelación estaba en el orden del día, todo apunta a que el sector cartista blindaría a la Secretaria de Estado para evitar que rinda explicaciones en el pleno.

También en la Cámara de Diputados ingresó un pedido de interpelación pero la aplanadora cartista la blinda.