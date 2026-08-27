Día de la Iglesia Evangélica: Esto opinan sus referentes sobre lo aprobado en Senado

Paraguay podría sumar al calendario una fecha oficial dedicada a las iglesias evangélicas. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría un proyecto de ley que declara el “Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Paraguay”, conmemoración que quedaría fijada para el último domingo de octubre. La iniciativa debe pasar ahora a la Cámara de Diputados y, si prospera, requerirá la promulgación del presidente Santiago Peña.

El texto legislativo —de cuatro artículos— surgió a partir de una propuesta impulsada por las propias organizaciones del sector y fue presentada por el senador Orlando Penner (ANR), con acompañamiento de Lizarella Valiente (ANR cartista), Gustavo Leite (ANR cartista) y Blanca Ovelar (ANR disidente), de acuerdo con los antecedentes del proyecto de Ley.

El plan original buscaba declarar el 31 de octubre como “día de la Iglesia Evangélica en Paraguay”. Sin embargo, durante su tratamiento en el Senado fue modificado y finalmente se aprobó que la conmemoración sea el último domingo de octubre. En la modificación también fue testado el artículo 3° que buscaba promoverlo en el calendario escolar.

De ser ratificada por Diputados y promulgada por el Ejecutivo, este año la primera conmemoración caería el domingo 25 de octubre.

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Los principales espacios que nuclean a iglesias y pastores evangélicos expresaron conformidad con la versión aprobada por los senadores.

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Por un lado, el pastor Pablo Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (Asiep), sostuvo que el sector está “en general” conforme con los cambios introducidos. Sánchez detalló que la Asiep agrupa a unas 90 organizaciones y denominaciones, representa a cerca de 1.700 congregaciones y tiene presencia en todo el país.

Sánchez también remarcó un punto que busca despejar suspicacias: no promueven un feriado, sino un reconocimiento institucional a la labor que las iglesias evangélicas desarrollan en ámbitos sociales y humanitarios. En la misma línea el pastor Alcides Román, presidente de la Asiep indicó que acompañan la decisión del Congreso, de declarar el último domingo de octubre para la conmemoración de este sector “como un testimonio del trabajo que se viene realizando”, y por ser un día (domingo) que normalmente se reúnen en sus respectivas congregaciones. En esa misma línea, subrayó que la declaración no implicaría concesión de privilegios ni alteraría el carácter no confesional del Estado paraguayo.

En paralelo, el pastor Julián Fretes, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay (Apep) —que aglutina a casi 5.000 pastores— también se mostró conforme con la posibilidad de contar con un día específico para conmemorar “los valores de la iglesia”, con un enfoque centrado en las enseñanzas de Jesús.

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El argumento central del proyecto de ley

Detrás del proyecto, el eje argumental, según coincidieron los referentes de Asiep y Apep, es el reconocimiento del papel histórico, espiritual, social y humanitario del movimiento evangélico en Paraguay con presencia de más de 100 años en el país. Aunque también reconocen que la fecha del proyecto inicial (31 de octubre) tenía un componente histórico por el valor de la Reforma Protestante como punto de partida.

Entre los ejemplos citados en el material de recopilación “Aporte de las iglesias y organizaciones evangélicas al desarrollo del Paraguay” aparecen algunas cifras sobre la infraestructura y los servicios vinculados al sector:

Educación: 77 instituciones , incluyendo escuelas, colegios y universidades .

Salud: más de 23 instituciones en todo el país.

Atención social y adicciones: centros de rehabilitación y grupos de apoyo para personas con consumo problemático.

Protección de la niñez: alrededor de 10 hogares de abrigo para niños y adolescentes huérfanos.

Asistencia alimentaria: 595 comedores orientados a sectores vulnerables.

Medios de comunicación: 23 plataformas, entre radios AM y FM, revistas y televisión.

Estas cifras fueron presentadas como evidencia del alcance comunitario del trabajo evangélico, y uno de los fundamentos que acompañan la búsqueda de un reconocimiento oficial, según coincidieron sus referentes.

¿Qué otros países lo conmemoran en la región?

El citado proyecto menciona a países de la región donde actualmente se conmemoran:

Por ejemplo en Argentina, el 31 de octubre, se conmemora como “Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”. En Chile, la fecha se estableció incluso como feriado legal el 31 de octubre

En Perú, también hay un reconocimiento oficial del “Día de las Iglesias Evangélicas” el 31 de octubre.

Mientras que en Colombia, el 4 de julio, declarado como Día de la libertad religiosa.