Ueno Bank captura otros US$ 52 millones del Estado en un solo mes

El negocio del manejo de la billetera estatal para Ueno Bank no detiene su ritmo de crecimiento. En solo 30 días -entre junio y julio pasados- la entidad perteneciente a Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, capturó otros G. 312.463 millones (US$ 52 millones) de fondos públicos, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con esta nueva inyección, Ueno Bank alcanzó un acumulado de G. 5,1 billones (US$ 862 millones) en recursos distribuidos entre organismos del Estado y el Instituto de Previsión Social (IPS). Esta captación exponencial coincide con la gestión de Santiago Peña, quien hasta abril de 2025 era socio comercial del conglomerado empresarial.

El único banco privado

El desglose elaborado por la Dirección General del Tesoro del MEF delata que Ueno Bank fue el único banco privado que registró un incremento significativo de liquidez estatal en julio último. Mientras en otras entidades financieras se evidenció un retiro de recursos, la entidad financiera del Grupo Vázquez recibió una nueva inyección de plata pública.

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Las colocaciones le permitieron superar los G. 5,1 billones al cierre del séptimo mes del año. La acumulación constante comenzó en septiembre de 2023 -un mes después de la asunción de Peña- cuando la entonces Financiera Ueno recibió por primera vez G. 70.000 millones de la previsional en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).

En junio, la entidad cerró con casi G. 4,9 billones de fondos públicos e IPS. En el ranking general de captación del Estado, por delante de este banco privado para julio último solo se ubica el estatal Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 6,9 billones (US$ 1.166 millones).

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Predominan a la vista

El reporte del MEF revela además que la mayor parte de los fondos estatales captados al cierre de julio corresponde a depósitos a la vista (en dólares y guaraníes), sumando G. 2,7 billones (US$ 468 millones), frente a los G. 2,5 billones registrados en junio de este año. El informe oficial no discrimina qué proporción de esta cifra pertenece al IPS y cuánto a las demás entidades públicas.

En segundo lugar se ubican los CDA, con G. 2,3 billones (US$ 388 millones), registrando un alza frente a los G. 2,2 billones de junio último. De ese total, unos G. 1,7 billones provienen de la previsional, según el reporte de la Dirección de Inversiones del IPS.

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Por último, Ueno Bank tiene recursos en cuentas corrientes por G. 35.419 millones al cierre de julio, lo que representa un aumento de G. 3.520 millones respecto al mes anterior.

Aumenta la brecha sobre su solvencia real

Más allá del volumen depositado, ABC viene mostrando las cifras llamativas que expone el último balance de Ueno Bank, sobre las cuales el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el momento no ha emitido pronunciamiento. La relación entre la captación de dinero público y el patrimonio efectivo de ese banco es otra preocupación, la cual ya derivó en la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado colorado Mauricio Espínola para establecer topes a los depósitos utilizando como base este indicador financiero.

El patrimonio efectivo es la diferencia entre los activos y pasivos de una entidad (su patrimonio neto). Representa el capital “limpio” que le quedaría al banco si tuviera que liquidar sus bienes y saldar todas sus deudas hoy mismo. En el sistema financiero, se utiliza como el indicador clave para medir la solvencia real de una institución y su capacidad para absorber pérdidas.

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Al cierre del ejercicio 2025, Ueno Bank reportó un patrimonio efectivo de G. 2,2 billones, mientras que para julio del año posterior maneja G. 5,1 billones en fondos estatales; es decir, los recursos del Estado e IPS superan G. 2,9 billones la solvencia real de esta entidad financiera.