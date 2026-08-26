Impulsan pedidos de informes al BCP y al IPS por supuesto monopolio de Ueno Bank en la acreditación de préstamos

La bancarización obligatoria y el canal de intermediación privada implementado para los préstamos del Instituto de Previsión Social (IPS) ingresaron formalmente al terreno de la fiscalización parlamentaria.

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Mediante dos pedidos de informe impulsados por Rafael Filizzola desde la Cámara Alta y dirigidos a su presidente, Basilio Núñez, se solicitó requerir informes detallados tanto al Banco Central del Paraguay (BCP) como a la previsional sobre las condiciones operativas y la libertad de elección de los prestatarios.

La iniciativa busca transparentar el mecanismo por el cual Ueno Bank S.A. —entidad que absorbió las operaciones de Visión Banco— gestiona de forma exclusiva las acreditaciones de créditos a miles de funcionarios, jubilados y pensionados.

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“No estamos cuestionando el derecho de ningún banco a competir. Cuestionamos que no haya competencia ni libertad de elección cuando están en juego recursos del IPS. El IPS no existe para conseguirle clientes a un banco”, explicó a través de su cuenta de X, el senador Rafael Filizzola (PDP).

Concentración de recursos previsionales y captación de clientes

El legislador puso énfasis en las cifras oficiales que reflejan el volumen financiero inyectado en la entidad privada.

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Según expuso Filizzola, Ueno Bank administra actualmente cerca de ₲ 5,1 billones (USD 863 millones) de fondos provenientes del Estado y del sistema previsional, monto que supera el doble del patrimonio neto del banco y cuadruplica su capital integrado. De ese total, solo el IPS mantiene unos ₲ 2,2 billones (USD 356 millones) distribuidos en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), bonos y disponibilidades.

“No solamente se colocaron los ahorros previsionales en Ueno. También se lo convirtió en el canal obligatorio de acceso a los préstamos financiados con esos mismos recursos. El funcionario o jubilado que no tiene cuenta allí debe abrirla para recibir su crédito”, enfatizó el legislador de la oposición.

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La cartera de la Caja de Préstamos del IPS genera desembolsos anuales de entre ₲ 1,6 y ₲ 2,1 billones (USD 263 a 345 millones). El condicionamiento de abrir cajas de ahorro en una firma específica para percibir estos montos constituye, según los parlamentarios, una práctica que limita los derechos del usuario financiero.

Capacidad técnica del SIPAP y garantías al usuario financiero

Uno de los puntos centrales del pedido dirigido al BCP busca desmontar las justificaciones técnicas sostenidas hasta el momento. En ese sentido, Filizzola rechazó categóricamente la versión de que un volumen de entre 1.800 y 2.000 desembolsos mensuales imposibilite la realización de transferencias interbancarias directas a la entidad que cada prestatario elija.

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Ante esto, el requerimiento legislativo exige que la entidad madre, certifique formalmente si los mecanismos de pagos masivos e interbancarios del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) resultan técnicamente aptos para procesar ese flujo sin necesidad de recurrir a intermediarios obligatorios.

Asimismo, la solicitud de informe encomienda al órgano regulador aclarar la normativa vigente en materia de libertad de elección y protección al usuario bancario. El Senado busca determinar si resulta legalmente admisible condicionar el desembolso de un crédito a la habilitación obligatoria de una cuenta en una firma determinada cuando el cliente no la ha solicitado.

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A esto se suma el pedido de remisión de todas las notas, reclamos, observaciones o dictámenes emitidos desde 2020 a la fecha por la Superintendencia de Bancos con relación al esquema implementado entre el IPS y Visión Banco o Ueno Bank.

Exigencias directas a la previsional y plazo constitucional

Por su parte, el proyecto dirigido al IPS exige la entrega de las copias íntegras de los contratos vigentes, reglamentos, manuales y adendas que dieron origen y continuidad al convenio tras la absorción de Visión Banco por parte de Ueno Bank.

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La entidad deberá remitir datos estadísticos detallados desde el 2020 hasta la actualidad sobre la cantidad de préstamos aprobados, montos promedios y el número exacto de cuentas bancarias creadas como consecuencia directa de estas solicitudes.

𝐈𝐏𝐒 𝐞𝐬 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐔𝐞𝐧𝐨

Lo que estamos viendo con Ueno Bank ya no puede analizarse como una operación aislada. Estamos ante una concentración sistemática de recursos públicos y previsionales en una sola entidad financiera.



Pero… pic.twitter.com/7yngYAK7pl — Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) August 25, 2026

Ambos requerimientos establecen un plazo máximo de 15 días para que tanto el BCP como el IPS respondan formalmente y remitan la documentación de respaldo en formatos editables y procesables para su estudio legislativo.