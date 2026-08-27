No hay “salud de calidad” sin medicamentos dice gobernador Estigarribia

El jefe departamental, líder del movimiento Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial 2028 del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se hizo eco de la huelga de médicos y los reclamos del personal de blanco en Paraguay.

Desde sus redes sociales, sostuvo que la huelga de médicos desnuda una vez más la realidad del sistema de salud en Paraguay.

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Sostuvo que los médicos reclaman mejores condiciones laborales y que este es un derecho legítimo de cualquier trabajador. “Y mientras tanto, los pacientes siguen reclamando algo básico: atención, medicamentos y respeto”.

“¿Cómo vamos a hablar de salud de calidad cuando en los hospitales un enfermero debe atender a 20 personas, cuándo un médico debe trabajar más horas de lo establecido para cubrir las falencias del sistema de salud pública?“, cuestionó Estigarribia.

“No hay ni para el geniolito”

Sostuvo que el país necesita una política pública que piense primero en las personas, en los trabajadores y en las familias paraguayas.

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“El reclamo es justo porque sin el personal de blanco no hay salud, no hay esperanza en los hospitales, porque muchas veces son ellos quienes sostienen a una familia cuando no hay ni para el geniolito”, aseveró.

Finalmente dio su respaldo a los médicos, enfermeros y trabajadores de blanco que reclaman condiciones dignas para cumplir con su tarea.

En su tibio comunicado, el jefe departamental no hizo mención directa al gobierno de Santiago Peña o al cartismo como responsables de la crisis en el área de la salud.

PLRA y sus candidatos

Además de Ricardo Estigarribia, otros precandidatos a la presidencia de la República del 2028 son la senadora Celeste Amarilla y el senador Eduardo Nakayama.

Para asegurar una base con miras a las elecciones generales, los liberales coordinan esfuerzos con otras fuerzas opositoras para ganar en más de 100 intendencias de los 263 distritos del país.