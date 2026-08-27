Soledad Núñez promete cerrar la PMT si llega la intendencia de Asunción

En el marco de la presentación de su programa de gobierno municipal enfocado en el tránsito, la candidata a la intendencia de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, lanzó una propuesta directa frente a la sede de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en Campo Grande: cerrar la institución desde el primer día de su administración.

“Yo te lo digo clarito: el primer día de mi gobierno cerramos la PMT”, señaló Núñez, al argumentar categóricamente que la institución se ha convertido en un sistema “de extorsión con uniforme”.

La candidata cuestionó severamente el uso actual de los elementos de control vial, señalando que el sistema perdió su propósito original para transformarse en un mecanismo de recaudación irregular.

“Durante años en esta ciudad un cepo dejó de ser una herramienta de orden vial y se convirtió en otra cosa; en una excusa para meterte la mano en el bolsillo. Vos parás un minuto, te bajás a comprar algo y cuando volvés no te encontrás con una multa, te encontrás con una negociado. Un cobro sin factura, sin control, que no le sirve a la ciudad ni a la seguridad vial”, enfatizó.

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Asimismo, interpeló la deficiencia en la gestión del tráfico urbano cotidiano: “Mientras tanto, ¿quién ordena el tránsito en esta ciudad? ¿Quién está en las esquinas cuando el semáforo no funciona, cuando hay un embotellamiento, cuando una avenida colapsa? Nadie”, recalcó, indicando que la PMT actual solo está para “complicarnos la vida” en lugar de ordenar.

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Frente a este escenario, Núñez propuso una transformación profunda basada en la tecnología y la modernización.

“No la vamos a reformar de a poquito, no le vamos a pedir que se porte mejor. La cerramos y ponemos en su lugar una Dirección de Movilidad Urbana profesional, con tecnología, con datos, con cámaras y sensores que multan sin que un funcionario tenga que decidir a quién le perdona la vida y a quién le arruina el día”, afirmó.

El plan de reordenamiento vial presentado contempla además la aplicación rigurosa de la inspección técnica vehicular en el área metropolitana, la habilitación de un canal digital de denuncias ciudadanas contra cobros indebidos y una gestión enfocada en el flujo vehicular y la confianza pública.

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“Esta ciudad no necesita más cepos como excusa para robarte, necesita calles que fluyan, semáforos que funcionen y una autoridad de tránsito confiable”, concluyó.