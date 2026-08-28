Ante cierre de consulado en Córdoba, diputados hacen jornada de atención a paraguayos residentes

Según un informe oficial, los diputados Arnaldo Valdez (PLRA) y Cleto Giménez (PLRA), impulsaron hoy una jornada de servicios de documentación destinada a paraguayos residentes en la ciudad de Córdoba, Argentina.

La actividad se llevó a cabo desde las 09:00 hasta las 17:00, en el Polo de la Mujer, situado en Entre Ríos 680, ciudad de Córdoba, con el acompañamiento de la Casa Paraguaya de Córdoba.

El objetivo fue facilitar a los compatriotas el acceso a distintos trámites y servicios, entre ellos la renovación de cédula de identidad, gestiones consulares y la inscripción al Registro Cívico Permanente, requisito para quienes deseen ejercer su derecho al voto desde el extranjero.

Conforme a un informe de la Cámara Baja, el diputado Arnaldo Valdez refirió que la actividad responde a una solicitud de compatriotas residentes en Argentina y, particularmente, en Córdoba, donde se estima que viven alrededor de 30.000 paraguayos.

Expresó que existe una alta demanda de servicios de documentación, especialmente para la renovación de cédulas de identidad, debido al cierre del Consulado paraguayo en dicha ciudad, ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, en el 2024, por razones presupuestarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Piden informes por cierre de consulado en Corrientes, Argentina

Servicios para los paraguayos residentes

Para atender esta necesidad de los paraguayos residentes, la jornada contó con el acompañamiento del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, a cargo de los servicios relacionados con la documentación de identidad.

Asimismo, participó la Justicia Electoral, con el propósito de facilitar la inscripción de los compatriotas en el Registro Cívico Permanente y posibilitar que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también acompañó la iniciativa para brindar atención consular, incluyendo trámites relacionados con la renovación de pasaportes y otros servicios requeridos por la comunidad paraguaya.

El diputado Valdez adelantó que además está prevista una reunión en Buenos Aires, con integrantes de la colectividad paraguaya, como parte del seguimiento de estas acciones y de una segunda jornada legislativa.

En ese sentido, el parlamentario por el departamento de Misiones recordó que la primera jornada se llevó a cabo el año pasado. Destacó la importancia de dar continuidad a este tipo de iniciativas, acercando los servicios y las instituciones del Estado a los paraguayos que viven en el extranjero.

Lea más: Movidas de funcionarios ante el cierre de embajadas y consulados

Propuesta legislativa para paraguayos en el exterior

Por otra parte, el diputado Valdez indicó que, conjuntamente con la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo, se trabaja en un proyecto de ley que busca articular acciones entre el Departamento de Identificaciones y el Registro Electoral.

La propuesta plantea que, al momento de la renovación de la cédula de identidad, se pueda certificar el domicilio del ciudadano paraguayo residente en el extranjero, de manera que se posibilite su inscripción automática en el Registro Cívico Permanente.

De aprobarse el proyecto, el legislador liberal señaló que se podría avanzar en la conformación de una base de datos actualizada de los paraguayos residentes en el extranjero, lo que permitiría mejorar la planificación y prestación de servicios destinados a esta población.

De esta manera se desea facilitar el acceso a la documentación, fortalecer la atención consular y ampliar las condiciones para el ejercicio de los derechos civiles y electorales de los compatriotas residentes fuera del país.

Lea más: Canciller confirma cierre de consulados en Brasil, Argentina y Bolivia

Cierre de representaciones diplomáticas y consulares

En abril de 2024, el canciller Rubén Ramírez Lezcano comunicó al Senado la decisión de cerrar las embajadas en Egipto, Canadá, Portugal, Australia y Suiza, por no contar con reciprocidad diplomática. Estos países serán atendidos por sedes diplomáticas concurrentes. Según estimaciones, el ahorro anual será de US$ 8 millones.

En contrapartida, el Gobierno abrió los consulados en Lisboa (Portugal) y en Canberra (Australia).

En cuanto a los consulados, cerraron sus puertas los consulados en Mendoza, Córdoba, Corrientes y Neuquén, en Argentina. En Brasil, los consulados en Campo Grande y Porto Alegre. Y en Bolivia, el consulado en Villa Montes.

En esa ocasión, Ramírez Lezcano manifestó que el país tiene que ir tomando “decisiones inherentes a las representaciones diplomáticas de acuerdo a los recursos presupuestarios existentes para ese propósito”.

“Esto representa un ahorro importante, pero más que el ahorro lo que se está persiguiendo es la eficiencia”, puntualizó Ramírez Lezcano. El ministro agregó que la decisión se ampara “en una cuestión de reciprocidad y fundada en una cuestión presupuestaria”.