Chase cuestiona reclamo médico y justifica gastos en viajes de parlamentarios

El senador Natalicio Chase (ANR–HC) se refirió a la agudización de la crisis en el sistema de salud pública tras la masiva renuncia de médicos especialistas luego de una semana de huelga nacional. El legislador oficialista cuestionó las exigencias del gremio de profesionales de blanco y consideró que las solicitudes de reajuste salarial no son realizables dentro de las posibilidades financieras del Estado.

Respecto al conflicto, Chase sostuvo que la medida de fuerza fue precipitada y criticó la postura del sector médico durante las tratativas de negociación. “Yo creo que fue apresurado el inicio de la huelga. Los valores y los datos que se manejan hacen presumir que es inviable ese reclamo que ellos están presentando”, afirmó. Añadió además que los representantes del gremio “fueron intransigentes en sus pretensiones” al acudir al ámbito parlamentario.

Al ser consultado sobre el impacto presupuestario que tendría dar respuesta a la demanda de los profesionales, el legislador remarcó que el pedido no se limita únicamente a los dependientes de la cartera sanitaria nacional.

“Los médicos no son solamente los médicos del Ministerio de Salud. Están los médicos de IPS, que ya ganan un millón doscientos menos por vínculo y también están exigiendo una compensación. También están los médicos militares, los médicos de la Policía. Tiene que ser atendido todo el gremio en general, no solamente algunos”, indicó.

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Por otro lado, al evaluarse el escenario presupuestario y la posibilidad de modificar la estructura tributaria para financiar la salud, el legislador se mostró en contra de incrementar los impuestos actuales.

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“Inicialmente, a nosotros no nos gusta el tema de aumentar impuestos, porque puede generar un descalabro en la economía, que está yendo solventemente hace veinte años en forma de crecimiento”, aseveró.

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Justificó emisión de pasajes y gastos del Congreso

En otro momento de la entrevista, Chase fue abordado sobre las asignaciones del Poder Legislativo y las erogaciones destinadas a pasajes para legisladores frente al pedido de austeridad hacia los funcionarios de salud. Al responder sobre los desembolsos en pasajes aéreos y viáticos del Congreso, rechazó que se trate de un uso indebido de recursos financieros públicos.

“No es despilfarro. Yo creo que está mal dicho despilfarro. El Senado tiene viajes misionales”, dijo el legislador y argumentó los compromisos institucionales internacionales ante organismos como el Mercosur y el Parlatino.

Ante los cuestionamientos sobre la falta de austeridad presupuestaria en la Cámara Alta, el senador oficialista defendió los desembolsos en pasajes e itinerarios para los parlamentarios. “Es que no se puede hacer austeridad cuando hay una misión. Si tiene que haber representación parlamentaria en Uruguay o en Argentina o en Panamá, no se puede hacer ahorro”.

Finalmente, remarcó que para la bancada oficialista el destino de estos fondos representa un gasto justificado. “Claro, es la representación, es como un gasto diplomático”, afirmó.

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