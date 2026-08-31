Crisis de médicos: Latorre pide “cortar la grasa” y exige acuerdo a Salud

El Gobierno enfrenta una grave crisis de salud pública con la renuncia este lunes de la totalidad de los especialistas en cirugía pediátrica del sistema de salud pública, además de las dimisiones de un gran número de especialistas neurocirujanos, anestesiólogos y de terapia intensiva pediátrica de varios hospitales insignia del sector público.

Estas renuncias llegan después de una semana de huelga a nivel nacional de los médicos de la salud pública, quienes argumentan que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

Fueron presentadas hoy las renuncias de casi 200 especialistas y representantes del gremio médico aseguran que las dimisiones podrían llegar a 600 en el transcurso de la semana.

Latorre llama al diálogo

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, admitió que la renuncia de especialistas de “especialidades muy sensibles y necesarias para la correcta provisión del servicio de salud” es preocupante.

Señaló también que la huelga de médicos de la semana pasada generó movilizaciones “como no veía hace mucho tiempo” de parte del sector médico, que generaron “una pérdida importante de la capacidad del Ministerio de Salud de prestar servicios de salud en su máximo potencial, que de por sí es insuficiente”.

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El titular de la Cámara de Diputados hizo un llamado a instalar “un proceso de diálogo, de escucha activa” y búsqueda de un acuerdo, que incluya la definición de fuentes de financiamiento y una reingeniería presupuestaria para buscar resolver los problemas del sistema de salud.

“Hay que buscar en qué lugar se puede cortar la grasa”, subrayó.

Ministerio de Salud trabajaría en una “nueva propuesta”

La semana pasada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, presentó como la principal propuesta del Poder Ejecutivo para intentar destrabar la crisis la implementación de una carrera sanitaria y de medicina que contemple mejoras salariales graduales, vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica. Sin embargo, la propuesta dejó disconformes a los médicos, quienes señalaron que la ministra no supo dar detalles sobre el proyecto.

El diputado Latorre opinó que tanto la carrera de medicina como la sanitaria son necesarias y señaló que su implementación “va a tomar su tiempo”, por lo que sería necesaria la búsqueda en paralelo de “alternativas más inmediatas”.

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Dijo tener entendido que el Ministerio de Salud está trabajando activamente en “una nueva propuesta” que será presentada a los gremios médicos para “encontrar una solución a este impase”.

“Tenemos que plantear una suerte de escalafonamiento claro con un salario piso médico básico”, opinó. “Eso tiene que ser conversado y, a partir de ahí, generar ingresos complementarios en base a la formación, a la antigüedad, a la productividad”, agregó.

Insistió en afirmar que el Ministerio de Salud “tiene que presentar una nueva propuesta, sostener un diálogo y llegar a un acuerdo”.

Finalmente, afirmó que la semana pasada conversó sobre el tema con el presidente Santiago Peña y dijo que el titular del Poder Ejecutivo parece “predispuesto a la búsqueda de una solución”.