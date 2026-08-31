Diputados declaran día del proctólogo, mientras Peña niega aumento salarial

La Cámara de Diputados sancionó esta siesta el proyecto de ley que establece el ‘día nacional del Médico Coloproctólogo’, que tal vez en otro momento pudo considerarse un reconocimiento, pero en el contexto de la huelga nacional de médicos, fue cuestionado casi como una burla por algunos.

“Es irónico que en este debate que existe en torno a las condiciones laborales de los médicos, nosotros en la Cámara de Diputados aprobemos una fecha para festejar la labor de este especialista en particular y, al mismo tiempo, tenemos un gobierno que los ignora, tenemos un gobierno que no le hace una contrapropuesta, tenemos un gobierno que le menosprecia y estos últimos días, por sobre todo, tenemos un ejército comunicacional bien asociado e identificado en torno al gobierno tratando de desprestigiar de una forma miserable a la lucha de los médicos”, cuestionó el diputado Raúl Benítez (Independiente).

El legislador también dijo que esto evidentemente no cubre el trasfondo real del reclamo de los médicos, que no es solo salarial, sino también de mejores condiciones en los hospitales para sus pacientes. Pero, de todos modos, el proyecto también tiene a su criterio, un toque de “justicia poética”.

“Me parece una justicia poética, creo que (el proctólogo) es el único preparado para poder diagnosticar los grandes problemas que tiene este país, porque lastimosamente tenemos un gobierno que muchas veces te hace daño ahí donde no te da el sol”, criticó Benítez.

Guillermo Rodríguez aboga por reconocimiento más “palpable”

El diputado y médico, Guillermo Rodríguez (Yo Creo), también en esa línea cuestionó que no solo en este caso haya hipocresía en el “reconocimiento”, ya que lo que necesitan realmente los médicos es ser mejor pagados en base a su especialización y contar con las herramientas para salvar la vida a sus pacientes.

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“Creo yo que lo más significativo, lo más simbólico y lo más reconocible que podemos hacer es pagarle de una vez por todas mejor a nuestros médicos”, resumió Rodríguez, apoyando el proyecto, pero pidiendo gestos más “palpables”.

Como médico, dijo conocer perfectamente la situación que atraviesan sus colegas que ahora están en protestas, y que hay cuestiones que no se están cuidando, como “nuestros tomógrafos y mamógrafos, nuestros médicos especialistas que están siendo mal remunerados”.

“Una forma así mucho más efectiva de tener este reconocimiento sobre nuestros médicos sería decirles: “Como vemos que te formaste durante 6 largos años y después le dedicaste otros 4 largos años a una subespecialidad, para hoy solamente palpando la zona anal de un paciente ser capaz de detectar de manera precoz un posible cáncer de próstata o un incipiente cáncer de colon, y entendemos que son poquísimos los especialistas en todo el país capaces de diagnosticar de manera prematura una afección como esta”, el pagarles mejor, planteó.

En cierta medida, hasta el diputado cartista Arturo Urbieta coincidió en el aspecto de apoyar la reivindicación salarial de los médicos, pero puntualmente para los especialistas, como es el caso de los coloproctólogos.

“No puede ser que un médico general que está en el IPS, y que no ha hecho la residencia y tampoco la subespecialidad gane justamente el mismo sueldo de G. 5 millones que un médico general”, consideró.