Cumplido su “sueño del pibe” en el rally, piden a Santi Peña no cargar con más impuestos a la gente

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, FR) se solidarizó con las reivindicaciones de la Huelga Nacional de Médicos, diciendo que es incluso una deuda moral la que tienen como Estado de aumentarles el salario, y se mostró fuertemente indignado por la indolencia del presidente de la República, Santiago Peña, que en tres años de gobierno aún no aterriza a la realidad. Para colmo, ahora está en el rally cumpliendo su “sueño del pibe”, sin dar respuestas a los reclamos.

“Que los médicos exijan ganar lo justo, es casi un imperativo moral atender, en sus manos están la salud y la vida de los paraguayos. La excusa de que no hay plata nadie cree por los groseros despilfarros y la corrupción galopante que está arrasando con todo”, comenzó criticó Aguilera.

El mismo remarcó que ya no le sorprende el nivel de abstracción de la realidad de Peña, ya que ni en el poco tiempo que no se pasa viajando, ha demostrado interés en solucionar los problemas del país.

“La respuesta a los médicos es la indiferencia. Un presidente que nunca aterrizó, que en los 3 años se pasó más afuera que atendiendo los problemas del país y en este momento, mientras los médicos están en las rutas, él está cumpliendo su sueño de pibe, tripular un vehículo en el rally. Este es un gobierno indolente e indiferente a los problemas, llegaron para hacerse ricos y para usar y abusar de los recursos públicos”, sostuvo.

Por ello, si bien es adepto a poder subir algunos gravámenes como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del Tabaco, por el nivel de corrupción y malgasto de este gobierno es inadmisible tocar otros que afectarán directamente al ciudadano más pobre.

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Esto ante el planteamiento de legisladores cartistas como Silvio “Beto” Ovelar, quien propuso el aumento de impuestos para cubrir el déficit en el presupuesto y el reclamo salarial de los médicos, en vez de recortar sus privilegios.

“Estoy de acuerdo con aumentar impuestos, pero al tabaco, a los granos, a las grandes riquezas, no el Impuesto a la Renta Personal que terminará cargando al hombre de los pobres el sostenimiento del Estado. Mejorar el gasto público y eliminar privilegios debe ser el primer acto del gobierno”, apuntó.

Finalmente, ratificó su “total apoyo a las reivindicaciones de los médicos”, ya que “las exigencias no solo están pensadas en ellos, también incluyen a la población, que todos los días sufre la falta de mejor infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos” por parte de este gobierno.