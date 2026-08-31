Más atención a la salud mental urgen jóvenes con miras a las municipales en Asunción

Más de 150 jóvenes formaron parte en una actividad denominada “After Solución” con la candidata a la Intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, a quienes expresaron sus preocupaciones y expectativas sobre el futuro de la ciudad.

Lea más: Jóvenes arman una “revolución” en redes, pero son los que menos votan

Los participantes expresaron su frustración ante el estado actual de la capital, pero también manifestaron su interés en involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones y plantearon la necesidad de una municipalidad sin planilleros, libre de corrupción y con una gestión eficiente y transparente.

Actualmente la ciudad se encuentra repleta de baches y basura bajo la administración del intendente interino Luis Bello (ANR, HC), concejal electo para terminar el mandato del cuestionado Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC). El oficialismo cartista busca mantener la misma estructura con el candidato de la ANR Camilo Pérez (cartista).

Por su parte, Sole Núñez cuenta con el apoyo de una alianza con el respaldo de todas las fuerzas opositoras.

Sin embargo, según datos de la Justicia Electoral, los jóvenes de entre 18 y 29 años integran el grupo que menos vota en las elecciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obras inconclusas y crisis financiera

También interrogaron a la candidata sobre sus planes para reactivar obras inconclusas, enfrentar la crisis financiera de la Municipalidad y abordar desafíos del medio ambiente, entre otros temas.

Además de exponer los Ejes de su Plan de Soluciones para Asunción, Sole resaltó el valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y como ámbitos esenciales para el ocio, la práctica de deportes, el bienestar y la salud mental.

Llama a los jóvenes a alzar la voz y votar

Asimismo, destacó la importancia de incorporar la mirada y las propuestas de los jóvenes a la construcción del futuro de Asunción.

“¿Quién mejor que los jóvenes para alzar la voz, enfrentar a la maquinaria del dinero y el poder y ser protagonistas de la victoria el 4 de octubre? Si tenemos el coraje y la valentía de levantarnos, la juventud va a ser la protagonista de la reconstrucción de la ciudad”, expresó.

Núñez reafirmó su intención de estar al frente de una Municipalidad que trascienda la administración de servicios y lidere el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de una ciudad con oportunidades para todas las generaciones y donde dé gusto vivir.