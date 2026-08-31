Política
31 de agosto de 2026 a la - 17:53

A nueve días del inicio de la huelga, la cúpula del PLRA analizará la crisis de salud

Médicos en batas blancas sosteniendo pancarta con lema sobre la salud, en un ambiente de protesta pacífica en la calle.
Profesionales de la salud del Hospital Regional de Ciudad del Este protestaron por condiciones en la atención médica.Tereza Fretes Alonso

El Comité Político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), integrado por la cúpula de la agrupación y varios legisladores, se reunirá este martes a las 16:00 para analizar la grave crisis en la salud pública y la huelga médica iniciada el pasado lunes 24 de agosto.

Por ABC Color

La convocatoria fue hecha por el presidente del PLRA e intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros. El encuentro tendrá lugar en la sede partidaria, actualmente en obras de remodelación, con un orden del día centrado en la «Situación de los médicos y el sistema de salud en nuestro país».

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En diálogo con ABC Digital, Riveros explicó que durante la reunión buscarán profundizar el debate y emitir un pronunciamiento institucional sobre la crisis sanitaria, la huelga del personal de blanco, las renuncias masivas de profesionales y el desabastecimiento de medicamentos tanto en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud como en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Alcides Riveros, titular del PLRA.
Alcides Riveros, titular del PLRA.

Ricardo Estigarribia apoyó la huelga

Por su parte, el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), viene cuestionando duramente la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, ante la falta de insumos farmacéuticos. Estigarribia, aspirante a la presidencia para el periodo 2028 y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, fue una pieza clave para la llegada de Riveros a la conducción del partido con miras a organizar las elecciones municipales de 2026 y allanar su propia campaña electoral hacia los comicios generales.

Ricardo Estigarribia muestra los medicamentos que entrega su gestión.
Ricardo Estigarribia muestra los medicamentos que entrega su gestión.

«La situación del país no está bien; el sistema de salud no está bien», expresó Estigarribia días atrás durante un acto político en apoyo a la candidata a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez.

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Previamente, el gobernador ya había respaldado la movilización médica, señalando que la medida de fuerza desnuda la dura realidad de un sistema sin medicamentos, donde el personal debe cubrir las falencias estructurales con sus propios recursos.

PLRA tiene su secretaría de políticas de Salud

Por otra parte, el nuevo Directorio del PLRA creó siete secretarías abocadas a temas de interés nacional.

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Para la Dirección de Políticas de Salud fue designada Nilsa Sánchez, exintendenta de Fernando de la Mora.

Nilsa Sánchez, exintendenta de Fernando de la Mora y Secretaría de Salud del PLRA.
Nilsa Sánchez, exintendenta de Fernando de la Mora y Secretaría de Salud del PLRA.