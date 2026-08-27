Vallejo advierte riesgo de que la oposición pierda la Subcontraloría

La conformación de la terna para el cargo de titular de la Contraloría General de la República (CGR) evidencia que el proceso está encaminado hacia la reelección de Camilo Benítez, según afirmó esta mañana la diputada Rocío Vallejo (PPQ). “Así como está, yo creo que la terna está para Benítez”, manifestó.

Vallejo advirtió que existe el riesgo de que la oposición, específicamente el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pierda el espacio político que históricamente ocupa en la Subcontraloría General de la República.

“Evidentemente, la terna está hecha para Camilo. La de subcontralor es en la que existe el peligro de que el pequeño espacio que tiene el PLRA pueda ser perdido. Vamos a ver las negociaciones en Diputados en cuanto a los votos de los liberales para Camilo y eventualmente conservar, por lo menos, la subcontraloría para Paiva. Pero las cartas están echadas”, expresó.

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Vallejo apuesta a que el PLRA conserve la Subcontraloría

La parlamentaria indicó que, dentro de los escenarios posibles, el menos perjudicial para la oposición sería que Benítez obtenga un nuevo mandato al frente de la Contraloría General de la República y que Augusto Paiva continúe como subcontralor.

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“Yo apoyaría que continúe Paiva”, señaló Vallejo, dejando en claro que su postura responde a la necesidad de que el PLRA mantenga la representación que actualmente tiene en ese organismo de control.

Asimismo, sostuvo que la permanencia de un representante opositor en la Subcontraloría resulta importante para garantizar un contrapeso institucional frente al predominio del cartismo en las principales estructuras del Estado.

Opositores cuestionan el proceso para la elección del contralor

La inclusión de Camilo Benítez en la terna para el cargo de contralor fue impulsada por senadores colorados y liberocartistas, lo que generó críticas desde sectores de la oposición.

Referentes opositores calificaron el proceso de selección de terna como una “farsa”. Además, cuestionaron la gestión de Benítez y lo señalaron como un supuesto “blanqueador serial” del oficialismo.

La terna para el cargo de contralor general quedó integrada por Camilo Daniel Benítez Aldana (ANR-HC), actual titular de la institución; Mabel Bogado Oviedo (PLRA) y Carlos Vera Ruiz (PLRA).

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Entretanto, la terna para el cargo de subcontralor quedó conformada por Armindo Torres (sin afiliación), actual director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República; Augusto José Félix Paiva (PLRA), actual subcontralor, y Cosme Alfredo Torres Rodríguez (sin afiliación).