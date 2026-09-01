Colapso en salud ante indolencia de gobierno, dice diputado colorado

El diputado Roberto González (Añetete) cuestionó duramente las falencias sanitarias en el hospital de Cordillera y que se replican en todo el país con la crisis sanitaria, mientras el presidente Santiago Peña se divertía en el rally.

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“Gente muriendo, pero tenemos una gestión que no reacciona, y si reacciona, reacciona mal y tarde. Una hija denunció en el hospital que su padre murió porque primero no había ambulancia por el rally, después no había catéter y luego no había cama en el hospital San Jorge”, dijo el diputado Roberto González.

El parlamentario indicó, durante la sesión de hoy, que el gobierno aseguró que no quedó un solo sitio sin ambulancia y que garantizaba el servicio, pero la realidad desnudó la mentira.

“El gobierno envió 44 ambulancias para el Rally, hubo móviles para el espectáculo, pero no para un hombre que lo necesitaba”, dijo Roberto González.

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Manifestó que la huelga médica se va agravando con la renuncia masiva de médicos hace que el sistema entre en un colapso donde los principales afectados son los pacientes.

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“Huelga médica y renuncia. El sistema se quedó sin especialistas, el sistema entra en colapso. Desde el 24 de agosto hay una huelga nacional por falta crónica de medicamentos e insumos y una gestión que solo da promesas y no acciones”, dijo el parlamentario.

Roberto González indicó que lo grave no solo fue la huelga, sino las renuncias por que no hay reemplazos, lo que se agrava porque también Argentina ahora ya no recibe a los pacientes extranjeros, algo que antes era utilizado como “válvula de escape” para nuestro precario sistema de salud.

“El dato más grave no es la huelga en sí, sino la renuncia. Si el Estado abandona las condiciones de trabajo el que termina pagando es el paciente, la frontera se cierra y se va la válvula de escape. Muchos compatriotas cruzaban el río porque aquí no encontraron respuestas”, dijo Roberto González.

El parlamentario manifestó que estas movilizaciones dejaron en evidencia un sistema que no se sostuvo con el tiempo, sino que se fue agravando.

“Quedó al descubierto nuestra propia precariedad, hospitales sin insumos, sin médicos y sin ambulancias. Y los oficialistas nos digan que no hay recursos. Este es el Congreso que más le dio a Salud, el problema no es el Congreso, sino la falta de gestión de la ministra que no ejecuta a tiempo su presupuesto”, dijo Roberto González.