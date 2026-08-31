Impuesto al tabaco: Gobierno no elevará tasa ya prevista en la ley y rechaza nuevo plan impositivo

Ante la crisis en el sector médico por la falta de recursos, surgieron en las últimas semanas propuestas como la de elevar los impuestos para oxigenar las finanzas públicas. Una de las propuestas vino justamente por parte de Senadores opositores, disidentes y hasta cartistas quienes incluso presentaron un proyecto de ley que plantea recaudar unos US$ 700 millones para destinarlos a necesidades en Salud Pública, como salarios de médicos y lucha contra el cáncer, mediante un arancel especial a los fumadores consumidores de cajetillas de cigarrillos.

Al ser abordado sobre el citado proyecto, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Oscar Orué remarcó que el Gobierno actual no tiene previsto incrementar impuestos generales como método para incrementar la recaudación.

Margen en ISC al tabaco

Por otra parte, aún queda un margen de dos puntos porcentuales en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al tabaco por incrementar de lo establecido en la Ley de hasta 24% como tasa máxima.

El último ajuste se dio poco antes de asumir Peña en febrero del 2023 pasando del 20% al 22%. Nuestro país es el que presenta el impuesto al tabaco más bajo en la región, cuando en promedio ronda entre 60% y 80%.

Pese a las necesidades que saltan a la vista en cuanto a limitación de los recursos, el Gobierno se mantiene firme en su promesa de “no elevar impuestos” y tampoco tienen previsto utilizar este margen para aumentar la recaudación, según lo confirmó el titular de la DNIT.

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El ISC al tabaco recauda poco más de US$ 50 millones al año, y un eventual incremento a la tasa máxima (24%) representaría alrededor de US$ 4 millones a US$ 5 millones más, lo que no haría gran diferencia; pero sería un recurso adicional con el que contaría el fisco. En tanto que las enfermedades relacionadas al consumo de tabaco cuestan al Estado unos US$ 300 millones al año.

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Propuesta de senadores

La crisis en salud pública derivó en una nueva propuesta que vuelve a afectar los intereses económicos del expresidente de la República, Horacio Cartes, vinculado a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

Un grupo de 12 senadores opositores, colorados disidentes y hasta cartistas y liberocartistas, liderados por Blanca Ovelar (ANR), presentó un proyecto de ley que plantea crear un arancel especial trasladado al consumidor de cada cajetilla de cigarrillos.

“Vamos a establecer un arancel específico a cada cajetilla de cigarrillo, un pequeño dinero por cada cajetilla que se va a trasladar al consumidor, y que va a generar al estado 700 millones de dólares al año”, manifestó la semana pasada durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora Blanca Ovelar.

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Costo al consumidor y distribución

Ovelar señaló en su proyecto que el arancel propuesto es del 2% del jornal diario mínimo vigente (G. 2.342) por cajetilla de 20 cigarrillos, equivalente a solo un tercio de lo sugerido por la OMS. Se estima una recaudación de 700 a 800 millones de dólares anuales.

La distribución de lo recaudado se propone así:

Medicamentos esenciales (MSPy BS) 25%, US$ 175 millones

Fondo solidario de atención al cáncer 10% US$ 70 millones

Fondo Nacional de Salud (Atención primaria, hospitales, ECNT, Salud cardiovascular etc) 20% US$ 140 millones

Ajuste salarial al personal médico 20% US$ 140 millones

Centro Nacional de Control de Adicciones 2% US$ 14 millones

CONAREM - Residencias Médicas 2% US$ 14 millones

Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación 18% US$ 126 millones

Autoridad de aplicación 1% US$ 7 millones

Impuestos al tabaco en la región

Un informe de Cepal revela que Chile es el que más aporta en ISC al tabaco en América Latina, con una tasa del 89%; le sigue Argentina, con una tasa del 80%. Por su parte, Ecuador mantiene una tasa del 74%; Venezuela, 73%; Brasil, 68%; Uruguay, 65%; Perú y Colombia, 49%; Bolivia, 39%.

Organizaciones de salud a nivel internacional recomiendan impuestos altos en tabacos y otros productos que son considerados nocivos para la salud, como una forma de desalentar el consumo.