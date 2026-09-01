Senado sancionará proyecto que restituye pagarés a víctimas

El proyecto de ley “Que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador” será tratado mañana por el pleno del Senado, que deberá definir si acepta las modificaciones realizadas por Diputados.

Los dictámenes de las tres comisiones recomiendan acompañar los cambios, al considerar que se tratan principalmente de cuestiones conceptuales que otorgan mayor seguridad jurídica y se ajustan al ordenamiento jurídico civil.

Las modificaciones introducidas por Diputados afectan principalmente los artículos 1, 2, 4, 7 y 9 del proyecto aprobado inicialmente por el Senado.

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Entre los cambios, se establece que la restitución del pagaré debe realizarse simultáneamente con el pago total de la deuda, en concordancia con el artículo 570 del Código Civil. También se incorpora una presunción favorable al deudor cuando este tenga en su poder el pagaré.

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En caso de extravío o destrucción del documento, Diputados se remitió expresamente al régimen previsto en el artículo 1384 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a las sanciones, se mantiene la posibilidad de aplicar una multa de hasta el 20%, mediante un sumario y respetando la competencia de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

¿Por qué quieren aceptar la versión de Diputados?

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Mario Varela, explicó que realizaron un cuadro comparativo entre ambas versiones y resolvieron acompañar las modificaciones de Diputados.

“Nos allanamos a esas modificaciones que Diputados plantea, que son más específicas, y generan mayor seguridad jurídica en el proceso civil”, afirmó.

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Varela sostuvo que el objetivo es avanzar con reformas que permitan agilizar y transparentar los procedimientos judiciales, tras los cuestionamientos al uso del sistema de justicia en los casos relacionados con la llamada mafia de los pagarés.

“Esta es una de las normativas que buscan justamente exigir la devolución, la restitución de los pagarés y la extinción de la obligación”, señaló.

Una mafia que se embolsa millones y arrastra a miles de víctimas

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que afirma representar a más de 17.000 afectados en todo el país, expuso -a inicios de este año- ante la Comisión Permanente del Congreso el impacto económico y social de los embargos derivados de este esquema.

Según los registros presentados por la organización, el sistema mueve más de US$ 92 millones anuales.

Los afectados también reiteraron su pedido de enjuiciamiento de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus reclamos por la actuación del sistema judicial frente a los casos de pagarés.