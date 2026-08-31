Mafia de los pagarés: denunciarán a jueces que dilatan juicios y traban sentencias

La Comisión Especial del Senado que investiga la “Mafia de los Pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP), se reunió este lunes para analizar dos proyectos de ley y coordinar acciones de seguimiento contra el esquema criminal.

Esta red ejecutó una estafa masiva y sistemática mediante juicios ejecutivos en juzgados de paz, perjudicando a miles de personas —en su mayoría funcionarios públicos, docentes y jubilados—. Las casas de crédito, financieras y empresas de cobranza retenían de manera deliberada los pagarés que las víctimas ya habían cancelado en su totalidad. Por este caso, ya fueron imputados varios jueces de paz, actuarios judiciales y otros implicados.

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Ante este escenario, el órgano parlamentario busca impulsar reformas legislativas para evitar que la maniobra se repita.

Devolución obligatoria de pagarés

En la sesión de la fecha, la comisión dictaminó a favor de aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que obliga a la devolución del pagaré al deudor una vez saldada la deuda, además de establecer un régimen de sanciones para quienes incumplan la norma. La iniciativa del senador Derils Osorio (ANR), que había obtenido media sanción en el Senado en diciembre de 2025, vuelve ahora a su cámara de origen para su estudio.

Alerta por notificaciones por correo electrónico

Por otra parte, la comisión resolvió solicitar la postergación por 15 días del proyecto de ley “Que establece el régimen de notificaciones electrónicas y de gestión electrónica de los procesos judiciales”, presentado por los senadores oficialistas Basilio Núñez y Natalicio Chase.

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El asesor de la comisión, Francisco Segura, cuestionó con dureza que el texto habilite notificaciones judiciales a direcciones de correo electrónico genéricas, lo que provocará que las víctimas nunca se enteren de las demandas en su contra. Asimismo, señaló como sospechoso que esta disposición haya sido incluida en el apartado de “disposiciones complementarias”, al final del documento.

Segura remarcó que este tipo de notificaciones vía e-mail no existe en ningún país del mundo y enfatizó que, en cualquier proceso judicial, la primera notificación presencial es “sagrada”.

Nuevas denuncias ante el JEM

Finalmente, Rafael Filizzola solicitó autorización para formular una nueva denuncia contra los magistrados que dilatan los procesos a las víctimas. La lista de jueces será analizada en una semana para su posterior presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Por su parte, el senador Mario Varela (ANR, bancada independiente), representante de la Cámara Alta ante el JEM, se comprometió a remitir un informe detallado sobre los jueces que ya fueron sancionados o forzados a renunciar.

A su turno, la senadora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) repudió que ninguna de las empresas de cobranza o entidades financieras involucradas haya sido sancionada hasta el momento. Consideró necesario volver a convocar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, señalando que solo prometen soluciones bajo presión y luego mantienen el statu quo.

En la misma línea, la senadora Blanca Ovelar (ANR, bancada independiente) solicitó un reporte de cuántas víctimas han logrado librarse de los embargos e intimaciones de la red criminal, mencionando que de manera continua recibe pedidos de auxilio de afectados que urgen respuestas de la Justicia.