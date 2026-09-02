Líder Amarilla pide a Peña organizar una carrera mundial de caballos

Amarilla sostuvo que las políticas de Estado del actual Gobierno se concentran principalmente en actividades deportivas y de entretenimiento, mientras persisten graves dificultades para los ciudadanos.

“Hoy, con toda responsabilidad, puedo decir que el gobierno de Santiago Peña es un Estado fallido”, afirmó el legislador, al enumerar problemas que, según señaló, afectan a distintas áreas del país.

El senador mencionó específicamente la falta de medicamentos en hospitales, los problemas de seguridad y el estado de las rutas, además de cuestionar la gestión de los recursos públicos y la elección de autoridades encargadas de controlar el gasto estatal.

La irónica propuesta de una carrera mundial de caballos

Tras su crítica, Amarilla cambió el tono de su intervención y, de manera jocosa, pidió a Peña que organice una carrera mundial de caballos, siguiendo la línea de los grandes eventos deportivos impulsados desde el Gobierno; el último, el Mundial de Rally.

“Le pido al presidente de la República, que últimamente se está constituyendo en organizador de eventos deportivos”, ironizó el senador.

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Amarilla sostuvo que Paraguay también cuenta con una importante afición a los caballos y que un evento internacional podría atraer visitantes de Brasil, Tailandia, Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay.

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En ese contexto, comparó el costo de la actividad con los US$ 11 millones que, según afirmó, fueron destinados al Rally y planteó que un evento de carreras de caballos podría realizarse con alrededor de US$ 1,1 millón.

“Desde el Senado te pido que nos organices un evento de carreras de caballos”, insistió, señalando que la actividad también podría generar movimiento económico y atraer a miles de personas.