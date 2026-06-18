Líder Amarilla trata de “mitã’i rebelde” y “caprichoso” a Santi Peña tras rendir cuentas a Cartes

El presidente de la República, Santiago Peña, realizó ayer su rendición de cuentas ante la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por el exmandatario Horacio Cartes, quien además es padrino político de Peña. Durante la misma, el actual mandatario pintó un país de maravillas y se quejó de quienes cuestionan su gobierno.

Esto generó la reacción de varios legisladores y referentes de la oposición, quienes criticaron que Santiago Peña rinde cuentas primero a su patrón o jefe (Horacio Cartes), antes de lo que por mandato constitucional debe realizar, que es rendir cuentas al Congreso Nacional cada 1 de julio.

El senador del PLRA, Líder Amarilla, calificó de “mitã’i rebelde” (niño rebelde) y de “caprichoso” a Peña por las quejas en contra de las críticas a su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

“Mitã’i rebelde. Oñembocaprichoso’i. ‘Peje plaguea, peje plagueasehápe’, péa pórtepe he’i gua’u a los paraguayos (niño rebelde, caprichoso. ‘Que se quejen donde quieran’, les dijo a los paraguayos) y eso es una verdadera vergüenza, porque hay un mandato constitucional. Esto es un Estado de derecho. La Constitución rige cómo se maneja la institución del Estado y eso significa que en el Congreso de la República cada 1 de julio se tiene que hacer los informes de gestión del Presidente de la República”, fustigó contra el mandatario.

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“Peña tiene que entender que es Presidente de todos los paraguayos”

Amarilla insistió en que Santiago Peña tiene que entender que fue electo Presidente de todos los paraguayos, por lo que primero debe rendir informe a las instituciones del Estado paraguayo que están establecidas en la Constitución Nacional, en este caso el Congreso de la República y después a su partido.

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Si bien Peña aseguró que es el mejor momento económico del país, para Líder Amarilla esto no es así, e incluso aseguró que el país tiene una recesión económica, lo que se siente en las calles.

“El efecto derrame que tanto se reclama, no llega. La gente en la calle tiene problemas financieros. Por ejemplo, el caso de los asalariados, no les alcanza la plata para alcanzar fin de mes. Eso es una realidad. De los pocos que tienen salarios y están formalizados, porque hay mucha informalidad en nuestra economía. No le alcanza el salario mínimo y eso es una realidad. Es por eso que la gente hoy en día ya no come su asadito el fin de semana, su milanesita porque la carne subió a los techos”, criticó.

Agregó que los números que presentó Peña se dibujan en PowerPoint y se le explica que todo está bien acá en el Paraguay, lo que difiere de la realidad.

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“Pobreza extrema es el que vive con G. 12.500 por día y pobreza es el que vive con G. 31.000 por día. Entonces, si uno gana, por ejemplo, G. 400.000 mensual, se supone que ya salió de la pobreza. Eso es darte Tekoporã o darte tercera de edad y con ese asistencialismo gua’u uno ya sale de la pobreza y no es así, porque esa plata no alcanza. Entonces, los números son maquillados”, citó como ejemplo.

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Señaló que la carne, por ejemplo, subió de G. 30.000 que costaba a G. 70.000, G. 80.000, casi el 100%; la carne es la base de la alimentación paraguaya, por lo que un aumento del 5% del salario mínimo no se puede decir que va a alcanzar.

Calificó al gobierno de Santiago Peña en 3 puntos de 10, con déficit importante en lo social y económico, lo que ocasiona que la gente no viva mejor, solo un sector que está con el Gobierno, que trabaja con el Gobierno, es decir, empresarios amigos del Gobierno.

“Ni siquiera los empresarios que no son amigos trabajan bien. Están despidiendo personal, no están cobrando, muchas empresas se fueron a la quiebra. Entonces, solamente un sectorcito que trabaja con el Gobierno vive bien, el resto no vive bien. Esa es la realidad en el país, así es que yo creo que todos esos informes financieros deberían hacerse una revisión, pero el problema qué auditoría se va a hacer, si los órganos competentes dependen del Gobierno, pero la realidad, la gente, la calle, la temperatura te dice que no estamos bien económicamente”, concluyó.