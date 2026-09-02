Padrón Electoral: Paraguay supera los 5 millones de votantes “vivos”

El Tribunal Superior de Justicia Electoral, órgano presidido por Jorge Bogarín (Ind), finalmente dio a conocer la cifra oficial de electores habilitados en el Paraguay para las elecciones municipales 2026.

Un total de 5.043.154 electores están habilitados para sufragar el domingo 4 de octubre del corriente año, a desarrollarse en 263 distritos del país.

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Sin embargo, a la fecha, el ente todavía no divulga datos discriminados por la edad, el género y las localidades. Tampoco existen datos sobre cuántos candidatos son jóvenes o mujeres.

En cuanto a los cargos en disputa abarcarán la elección de 263 intendentes y 5.664 miembros de Juntas Municipales (titulares y suplentes).

El ente señala que para los cargos de intendentes, se postulan 630 candidatos y para los cargos a concejales municipales compiten 18.973 candidatos titulares y suplentes.

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En la pantalla de la máquina de votación aparecerán un total de 9.804 candidatos (la cifra se reduce a los candidatos de cada distrito), quienes resulten electos cumplirán el periodo de mandato 2026 – 2031, subrayaron.

La Justicia Electoral también se jactó de su planificación logística. Contempla 14.711 Mesas Receptoras de Votos, distribuidas en 1.187 locales de votación a nivel nacional. Además, se cuenta con un total de 17.992 máquinas de votación, de las cuales 14.711 serán destinadas a las Mesas Receptoras de Votos, 2.094 corresponden a contingencia y 1.187 son utilizadas para capacitación.

Recalcan que de este total mencionado se destinarán 26 máquinas de votación distribuidas en 21 Mesas Receptoras Votos para la aplicación del “Voto en Casa” del programa Voto Accesible, disponible en 19 ciudades del país para estas Elecciones Municipales 2026.

Asimismo, los funcionarios designados deben cumplir distintas funciones operativas, entre ellas, 1.196 coordinadores de local de votación, 1.196 CTX (Centro de Transmisión y Escaneo), 2.064 soportes técnicos, 2.064 acopiadores, 1.187 capacitadores de local y 1.187 responsables de mesas de consulta y ayuda.

Diferencia con el 2021

En el 2021, mientras el Paraguay seguía con medidas de distanciamiento social por la pandemia, la cifra de electores habilitados para las elecciones municipales era de 4.644.536 electores, lo que revela un aumento de 398.618 electores entre el inicio de un periodo municipal y otro. En los comicios del 2021 hubo una participación del 60,55%.

En 2021 había 261 distritos y ahora hay 263. Con el fin del programa Fonacide y el recorte de los Royaltíes para pagar el programa “Hambre Cero”, se acabaron las creaciones de distritos.