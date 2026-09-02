Simulador de votación: practicá como votar en las Elecciones Municipales

La Justicia Electoral (TSJE) puso a disposición de los electores una plataforma interactiva que permite practicar el uso de las máquinas de votación con miras a las próximas Elecciones Municipales. La herramienta simuladora en línea guía paso a paso en el proceso de selección digital de candidatos, la impresión y la posterior verificación del boletín.

Paso a paso: ¿cómo votar con la máquina de votación?

El proceso de votación en el cuarto oscuro se compone de diez pasos guiados por la interfaz de la máquina y las instrucciones oficiales expuestas por el TSJE:

Introducir la papeleta: El elector debe insertar el boletín único de votación en la ranura superior de la máquina para habilitar la pantalla. Elegir intendente: En la pantalla se desplegarán las candidaturas a la Intendencia Municipal y la opción de voto en blanco. Elegir la lista para la Junta Municipal: Seguidamente, se selecciona la lista de candidatos a concejales de preferencia o el voto en blanco. Voto preferencial a concejal: Dentro de la lista elegida, el votante selecciona al candidato a concejal de su preferencia. Modificar la elección (Opcional): Si el elector desea cambiar algún candidato seleccionado, puede presionar la opción “Modificar”. Imprimir la selección: Al confirmar las opciones elegidas, se presiona “Imprimir” para fijar la selección en el boletín impreso. Verificar el voto: El votante puede verificar que la impresión coincide con el chip interno acercando el boletín al lector de la máquina. Doblar la papeleta: Una vez verificado, se dobla el boletín para resguardar el secreto del voto. Entintado de dedo y firma: El elector entrega el boletín al presidente de mesa para su firma, realiza el entintado del dedo y recibe su cédula. Depositar en la urna: Finalmente, el boletín firmado se introduce en la urna plástica transparente.

¿Qué se elige el 4 de octubre?

En los comicios generales municipales del domingo 4 de octubre, ciudadanos de 263 municipios de todo el país acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán funciones por un periodo de 5 años:

Intendentes Municipales: encargados de la administración general del municipio.

Miembros de la Junta Municipal: órgano normativo, deliberante y de control comunal. La cantidad de concejales varía según la categoría del municipio (24 miembros en Asunción; 12 en capitales departamentales y municipios de 1.º y 2.º grupo; y 9 en municipios de 3.er y 4.º grupo).

Datos clave a tener en cuenta: