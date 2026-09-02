Política
02 de septiembre de 2026 a la - 11:25

Simulador de votación: practicá como votar en las Elecciones Municipales

maquinas de votación
maquinas de votación

La ciudadanía ya puede practicar en línea el uso de la máquina de votación que se utilizará en las Elecciones Municipales del 4 de octubre. La herramienta simuladora del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) permite realizar de forma guiada cada paso del proceso, de modo a que el elector se familiarice con el sistema electrónico antes de acudir a las urnas.

Por Carolina Sales

La Justicia Electoral (TSJE) puso a disposición de los electores una plataforma interactiva que permite practicar el uso de las máquinas de votación con miras a las próximas Elecciones Municipales. La herramienta simuladora en línea guía paso a paso en el proceso de selección digital de candidatos, la impresión y la posterior verificación del boletín.

Paso a paso: ¿cómo votar con la máquina de votación?

El proceso de votación en el cuarto oscuro se compone de diez pasos guiados por la interfaz de la máquina y las instrucciones oficiales expuestas por el TSJE:

  1. Introducir la papeleta: El elector debe insertar el boletín único de votación en la ranura superior de la máquina para habilitar la pantalla.
  2. Elegir intendente: En la pantalla se desplegarán las candidaturas a la Intendencia Municipal y la opción de voto en blanco.
  3. Elegir la lista para la Junta Municipal: Seguidamente, se selecciona la lista de candidatos a concejales de preferencia o el voto en blanco.
  4. Voto preferencial a concejal: Dentro de la lista elegida, el votante selecciona al candidato a concejal de su preferencia.
  5. Modificar la elección (Opcional): Si el elector desea cambiar algún candidato seleccionado, puede presionar la opción “Modificar”.
  6. Imprimir la selección: Al confirmar las opciones elegidas, se presiona “Imprimir” para fijar la selección en el boletín impreso.
  7. Verificar el voto: El votante puede verificar que la impresión coincide con el chip interno acercando el boletín al lector de la máquina.
  8. Doblar la papeleta: Una vez verificado, se dobla el boletín para resguardar el secreto del voto.
  9. Entintado de dedo y firma: El elector entrega el boletín al presidente de mesa para su firma, realiza el entintado del dedo y recibe su cédula.
  10. Depositar en la urna: Finalmente, el boletín firmado se introduce en la urna plástica transparente.

¿Qué se elige el 4 de octubre?

En los comicios generales municipales del domingo 4 de octubre, ciudadanos de 263 municipios de todo el país acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales que asumirán funciones por un periodo de 5 años:

  • Intendentes Municipales: encargados de la administración general del municipio.
  • Miembros de la Junta Municipal: órgano normativo, deliberante y de control comunal. La cantidad de concejales varía según la categoría del municipio (24 miembros en Asunción; 12 en capitales departamentales y municipios de 1.º y 2.º grupo; y 9 en municipios de 3.er y 4.º grupo).

Datos clave a tener en cuenta:

  • Documento habilitado: Únicamente la cédula de identidad física (vigente o vencida). La contraseña de trámite y la identidad electrónica no son válidas.
  • Residentes en el exterior: En las elecciones municipales no votan los residentes en el extranjero.