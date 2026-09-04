Nakayama critica a Santiago Peña por “partidizar” acto del sector productivo

Ayer, jueves, el presidente Santiago Peña estuvo presente en un acto simbólico para marcar el inicio de la siembra de soja en J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, una actividad organizada por la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay.

A pesar de que el acto fue organizado por el sector productivo privado y no se suponía que tuviera matices políticos, el presidente Peña utilizó el evento para dar un discurso político partidario, cuestionó el senador opositor Eduardo Nakayama (independiente), quien también estuvo presente en el acto.

“Hay intereses nacionales que trascienden los partidos políticos, el tema de la producción es uno de ellos”, dijo hoy el senador Nakayama en comunicación con ABC Cardinal, aclarando que no formó parte de la comitiva presidencial, sino que fue invitado al acto por la Asociación de Productores “hace mucho tiempo”.

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Según relató el senador Nakayama, el presidente Peña llevó su discurso “a un ámbito muy político partidario”, a pesar del contexto mencionado.

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“No me parece que en un acto como ese, que no fue organizado por el Gobierno, se tenga que meter cuestiones partidarias o de elecciones. Me pareció de muy mal gusto de parte del Presidente”, dijo el legislador opositor. “No sé quién le asesora, pero me pareció totalmente fuera de lugar en un acto del sector productivo”, enfatizó.

Contra críticos y la prensa

Según reportes, en su discurso el presidente Peña arremetió contra sectores críticos a su Gobierno.

“Mientras muchos prefieren esconderse atrás de un micrófono, atrás de la tinta de la prensa o en la gradería gritando, nosotros vamos a estar en la cancha. Embarrándonos, sudando y si tenemos que sangrar, vamos a sangrar también, porque vamos a dar la vida por el pueblo paraguayo”, dijo el mandatario.

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“Quienes estamos en un cargo público nos ganamos el derecho de estar donde estamos. Esto se llama democracia representativa. Quien quiera ostentar nuestro cargo, pues que se presente en una elección, que compita y que nos gane en una elección”, añadió.

Escrache al Presidente

Se reportó que, en el contexto del mismo acto, el presidente Peña fue escrachado por pobladores de J. Eulogio Estigarribia, quienes le reclamaron el hecho de que no exista una sede propia del Instituto de Previsión Social en la ciudad, a pesar de que esta es un importante polo industrial y productivo del departamento donde viven unos 3.000 asegurados de la previsional.

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El senador Nakayama dijo no haber presenciado ese incidente y especuló que pudo haberse producido después de los discursos, cuando los presentes se trasladaron a un sector de campo para el acto simbólico de la primera siembra de semillas.