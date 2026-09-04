Observadores internacionales vendrán para elecciones municipales

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que para las próximas elecciones municipales previstas para el 4 de octubre se confirmó la participación de varias misiones de observadores internacionales que estarán monitoreando el desarrollo electoral en nuestro país.

Para estos comicios, se prevé la participación de representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), además de expertos electorales internacionales.

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La Justicia Electoral manifestó que la presencia de las delegaciones es un componente relevante para el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la confianza en los procesos democráticos.

También, con la presencia de los observadores, se busca favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos entre organismos electorales y especialistas de la región y del ámbito internacional.

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En las últimas elecciones llevadas adelante en abril del 2023, donde fueron electos; el presidente, vicepresidente, gobernadores y concejales departamentales se desplegaron en nuestro país un total de 124 observadores internacionales que dejaron varias recomendaciones post electoral.