Elecciones: Carlos Pereira dice que el encarnaceno tiene el desafío de avanzar o ir hacia el pasado

El diputado liberal Carlos Pereira, quien es candidato a intendente por la Alianza opositora, indicó que el desafío es mantener el poder en manos de la oposición y, de esa manera fortalecer el crecimiento de la ciudad.

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El candidato manifestó que el objetivo es seguir modernizando Encarnación para que siga siendo una ciudad segura para los turistas. Sin embargo, puso énfasis en que también se deben atender las necesidades básicas del encarnaceno, no solo del turista.

“Somos personas que representamos a la gente, represento a una gran alianza de 9 partidos políticos. El objetivo es que Encarnación siga siendo la ciudad más hermosa del Paraguay”, manifestó Pereira.

Por otro lado, manifestó que el Partido Colorado está utilizando todos los recursos de la Binacional Yacyretá y otras instituciones públicas para hacer proselitismo.

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Agregó que apela a la conciencia ciudadana del encarnaceno y que entienda que eso solo se da en época electoral y que no se sostiene en el tiempo.

“Eso son más de lo mismo, es la misma técnica de siempre y la gente y a lo conoce que solo aparecen en época electoral, manifestó el diputado liberal.

El diputado liberal manifestó que se están preparando para enfrentar al Partido Colorado con coordinación para defender la voluntad popular. Agregó que están trabajando para cubrir todas las mesas el día de las elecciones y evitar algún tipo de fraude que se pueda dar.

Por último, manifestó que confía en la capacidad de gestión del titular del Partido Liberal Alcides Riveros en que llevará la conducción partidaria para buscar una gran alianza con miras a las elecciones del 2028.