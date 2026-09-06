Caacupé: Obispo cuestiona falta de apoyo a médicos y reclama respuestas ante la crisis sanitaria

En un mensaje marcado por una fuerte crítica social, el obispo de la Diócesis de Carapeguá, monseñor Celestino Ocampos, cuestionó que mientras numerosos profesionales de la salud enfrentan carencias para cumplir con su tarea, en el país persistan situaciones de desigualdad y despilfarro de recursos.

Desde el principal centro de peregrinación del país, el reclamo del personal de blanco volvió así a ocupar un lugar central, con la presencia de los médicos. Esta vez, ante el altar de la Virgen de Caacupé y durante la emblemática misa dominical de las 07:00, los profesionales pidieron condiciones dignas para ejercer su profesión, mientras los pacientes esperan atención y el sistema sanitario enfrenta una profunda crisis de recursos humanos e insumos.

Portaron carteles en los que expresaron sus reclamos, una vez más.

“Dios no quiere la muerte del pecador, mucho menos va a querer que muera el inocente”, señaló monseñor Ocampos.

Advirtió que en Paraguay muchas personas sufren y mueren a causa de la pobreza, la violencia y, entre otras situaciones, la falta de medicamentos y recursos en el sistema sanitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El obispo puso especial énfasis en la situación de los profesionales de la salud, quienes en los últimos días han protagonizado reclamos ante las dificultades que enfrentan para trabajar y la falta de respuestas a sus demandas.

“Es una gran injusticia que clama al cielo”, afirmó, al mencionar que mientras muchos paraguayos sufren por la falta de recursos, otros “despilfarran y viven en la opulencia y la ostentación”.

“Los médicos no piden aumento para enriquecerse”

Ocampos hizo referencia directamente a uno de los principales reclamos del sector médico: mejores condiciones laborales y salariales.

Durante la homilía citó un comentario que había leído recientemente y que, según explicó, refleja el reclamo de los profesionales: “Los médicos no piden un aumento para enriquecerse, solo condiciones mínimas para trabajar, insumos y un salario digno que lleva años sin actualizarse”.

El mensaje del obispo coincidió así con el planteamiento de los gremios médicos, que cuestionan las condiciones en las que deben brindar atención y advierten sobre las consecuencias que la falta de recursos humanos e insumos puede tener directamente sobre los pacientes.

Ocampos también expresó su indignación por la situación de médicos, enfermeros y enfermeras, así como de otros trabajadores que, según indicó, incluso deben sostener a sus familias con ingresos que no alcanzan el salario mínimo.

Lea más: Renuncia de médicos seguirá en aumento, advierten

“Escuchen la voz de los médicos y de los pacientes”

Mons. Celestino Ocampos insistió en la necesidad de que las autoridades escuchen el reclamo de los sectores afectados.

“Ojalá hoy escuchen la voz del Señor”, dijo. Esa voz actualmente resuena “en el clamor de los pobres, los enfermos, en la voz del personal de la salud”, añadió.

Afirmó que la Iglesia, en el cumplimiento de su misión profética de anunciar y denunciar, “no puede permanecer indiferente ante tanto sufrimiento”.

Comunicado de la CEP

Mons. Ocampos recordó que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) también se hizo eco de la crisis sanitaria, agravada recientemente por la renuncia de cientos de especialistas y la incertidumbre generada entre miles de pacientes que necesitan atención médica.

En el comunicado episcopal citado durante la misa, los obispos del Paraguay afirman que la salud “es un bien común, un derecho de todos y no un privilegio de quienes pueden pagarlo”, además de instar a las autoridades y a los gremios médicos a sentarse a negociar de buena fe, colocando en el centro a los profesionales de la salud y a los pacientes.

Reclamo a las autoridades

El mensaje pronunciado desde la Basílica de Caacupé también incluyó un llamado directo al Gobierno y a las autoridades responsables de las políticas sanitarias.

Ocampos reclamó que se escuche el clamor de la ciudadanía y que se adopten decisiones concretas frente a la crisis.

“No es tiempo de indiferencia, de justificaciones ni de trasladar responsabilidades”, recordó al citar el comunicado de la CEP, que reclama transparencia, gestión responsable y prioridad para la vida y la salud de los sectores más vulnerables.

El religioso resaltó además que el acceso a la salud no pueda depender de la capacidad económica de cada familia, de los contactos o de la solidaridad ocasional.

El obispo cerró su reflexión pidiendo que la palabra de Dios ilumine a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de encontrar una solución a la situación que atraviesa el país.

Lea más: ¿Colapso en hospitales? Los detalles de la crisis médica y la propuesta del Gobierno