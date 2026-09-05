Elecciones Municipales: Alianza opositora busca acuerdo de cogobierno en Areguá

Este domingo se anuncia la firma de un acuerdo de apoyo político y una plataforma de cogobierno entre la Alianza Unidos por Areguá y el Partido Liberal, en respaldo a la candidatura a intendente de Luis Villalba, actual concejal.

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El acto está previsto para las 17:00, en la Quinta Minerva, compañía Caacupemí de Areguá, y contará con la presencia de varios parlamentarios opositores, autoridades partidarias, candidatos y referentes sociales de la oposición.

El objetivo sería consolidar un bloque político mayoritario y establecer compromisos programáticos para una eventual gestión municipal compartida.

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La Alianza Unidos por Areguá congrega a siete sectores políticos de oposición: Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Yo Creo, Frente Amplio, Participación Ciudadana, País Solidario, Convergencia Socialista y Partido Tekojoja.

La unidad opositora busca desplazar del poder al Partido Colorado, que está administrando los recursos municipales desde hace 16 años. Precisamente Luis Villalba fue el último intendente liberal en el 2010, antes de que los colorados asumieran el poder.