Caso Hugo Javier: Para Prieto fue “quema de archivo” y para Nakayama así actúa la mafia

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, fue derivado de urgencia este lunes desde su lugar de reclusión, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, hasta el Hospital Nacional de Itauguá. Actualmente se encuentra con pronóstico reservado y en las redes sociales se filtraron fotografías de su rostro sumamente golpeado.

Las autoridades indicaron que el exanimador televisivo sufrió un accidente cerebrovascular (ACV); no obstante, el director del mencionado centro asistencial, Dr. Miguel Ferreira, manifestó sus sospechas ante las lesiones físicas que presenta el paciente, ya que durante la primera inspección médica se constataron hematomas frontales, bipalpebrales (alrededor de ambos ojos) y escoriaciones en un antebrazo.

Para el senador y aspirante a la Presidencia de la República, Eduardo Nakayama: “Todo parece indicar que la golpiza que recibió Hugo Javier en Tacumbú fue una advertencia: sabe mucho o puede arrastrar a otros”, manifestó.

Según el parlamentario, a Hugo Javier “le recordaron que su silencio vale, aunque sea para mantenerse con vida”. “Así actúa la mafia: te usan y cuando dejás de servirles, te desechan !”, aseveró.

Antecedentes: se salvó Rubén Rodríguez

Hugo Javier llegó a la Gobernación de Central tras las elecciones generales del 2018 de la mano de Horacio Cartes. Previamente, el líder de Honor Colorado intentó reclutar para la candidatura al conductor de televisión Rubén Rodríguez, quien rechazó la propuesta y reveló que el exmandatario le ofreció pagarle un sobresueldo ilegal si lograba acceder al cargo departamental.

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González fue condenado a 10 años de cárcel por el desvío de G. 5.105 millones de los fondos asignados para la emergencia del COVID-19.

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En entrevistas recientes, el exgobernador denunció que desde el oficialismo le indicaron que solo debía limitarse a «sonreír y firmar documentos», mientras otros se encargaban de la administración de la institución.

Quema de archivo

Por su parte, Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y también aspirante a la Presidencia por el partido Yo Creo, sostuvo: “Lo de Hugo Javier fue una quema de archivo. Ya lo usaron, ya no les sirve. Ahora lo mandan liquidar. Porque es peligroso que salga a hablar”, aseveró.

“Y como antecedente existe una entrevista a Zona Franca que al final no se publicó. ¿Cómo van a justificar esto los trolls?”, añadió en alusión al reportaje que Hugo Javier concedió pero que posteriormente solicitó censurar en algunos fragmentos.

Asunción sin terapia, lamenta Sole Nuñez

A su turno, la candidata a la Intendencia de Asunción, Soledad Núñez, remarcó que las horas perdidas durante el traslado del exfutbolista y comunicador por varios nosocomios evidenciaron que la capital de Paraguay carece de hospitales con camas de terapia intensiva. “¿Se dan cuenta en manos de quiénes estamos?”, cuestionó en alusión al gobierno de Santiago Peña, respaldado por Horacio Cartes.