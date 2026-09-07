Peña promulga donación de US$ 1 millón para proyecto logístico en Itapúa

El jefe de Estado, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7718, con fecha 2 de setiembre, por la cual autoriza la carta acuerdo para la donación para el “proyecto de infraestructura logística y transporte de Itapúa, Paraguay”, por el monto de US$ 1.000.000, suscrita con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones", administrada por Claudia Centurión.

La normativa fue sancionada por la Cámara de Diputados el 31 de agosto pasado.

La normativa también establece que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, “serán responsables de la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 1535/1999 “De Administración Financiera del Estado”.

Dinero para estudio de factibilidad

En el debate legislativo, la diputada Cristina Villalba (ANR-HC) presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, refirió que el dinero servirá para estructurar el proyecto, que contempla el mejoramiento de corredores viales logísticos, el fortalecimiento logístico de vías fluviales, el fortalecimiento institucional y la gestión del proyecto.

De este modo, se tendrán estudios de factibilidad para aplicar al proyecto, expresó la legisladora por el departamento de Canindeyú.