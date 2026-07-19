Emergencia vial: Cristina Villalba pierde pulseada con Claudia Centurión con votos cartistas

La decisión representa un nuevo revés político para la legisladora, casi ocho meses después del duro enfrentamiento público que protagonizó con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

La diputada cartista Cristina Villalba sufrió este jueves último una derrota política en el Congreso luego de que el Senado ratificara su rechazo al proyecto de ley que pretendía declarar en situación de emergencia vial la ruta departamental D-086, en el tramo que une La Paloma del Espíritu Santo, Santa Clara y la colonia Guadalupe, en el departamento de Canindeyú.

Con 30 votos, incluidos respaldos provenientes del propio oficialismo, la Cámara Alta mantuvo su postura inicial y envió definitivamente la propuesta al archivo, cerrando el camino legislativo para una iniciativa que buscaba autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a contratar, por la vía de la excepción, obras, materiales y servicios para reparar el camino.

El Senado volvió a rechazar la declaración de emergencia

Durante el tratamiento del proyecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún, explicó que la mayoría del dictamen recomendó ratificarse en el rechazo.

El legislador recordó que el objetivo de la iniciativa era declarar la emergencia vial del tramo y habilitar al MOPC a ejecutar contrataciones excepcionales para su reparación inmediata.

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Sin embargo, sostuvo que la Cámara Alta ya había rechazado el proyecto porque la Constitución limita las leyes de emergencia a casos de desastre o calamidad pública, supuesto que, según el análisis de la comisión, no quedó acreditado.

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Además, remarcó que tanto el MOPC como el entonces Ministerio de Economía y Finanzas habían expresado su posición contraria a la propuesta, al considerar que este tipo de declaraciones puede alterar la planificación anual de inversiones de la cartera de Obras Públicas.

Finalmente, al alcanzar exactamente los 30 votos requeridos, el Senado ratificó su decisión inicial y dispuso el archivo definitivo del proyecto.

Un revés para Villalba en su disputa con Claudia Centurión

La decisión se produce meses después del enfrentamiento abierto entre Cristina Villalba y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

En noviembre de 2025, la diputada había protagonizado un duro cruce con la secretaria de Estado luego de que esta negara públicamente la existencia de recursos para ejecutar el asfaltado del tramo Curuguaty-Maracaná dentro del Presupuesto General de la Nación 2026.

Villalba acusó entonces a Centurión de haberla desmentido y de favorecer políticamente al senador cartista Alfonso Noria, quien había mantenido una reunión con la ministra en la que esta planteó que la obra recién podría analizarse para 2027.

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Molesta por esa situación, la legisladora publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que exigió a la ministra que se retractara e incluso lanzó una advertencia política.

"Retráctate“, reclamó Villalba, agregando que si el Gobierno optaba por la presión antes que el diálogo, ella se sumaría a manifestaciones y cierres de rutas.

El proyecto buscaba habilitar contrataciones

La iniciativa, presentada el 29 de julio de 2025, proponía declarar en emergencia vial el tramo comprendido entre La Paloma del Espíritu Santo, Santa Clara y la colonia Guadalupe, argumentando el avanzado deterioro de la carpeta asfáltica y del empedrado existente.

La ley autorizaba al MOPC a contratar directamente, mediante el mecanismo excepcional previsto para casos de emergencia, todas las obras, materiales y servicios necesarios para la reparación inmediata del camino.

En la exposición de motivos, Villalba sostuvo que los primeros nueve kilómetros del trayecto representaban un riesgo permanente para pobladores y transportistas, especialmente por el intenso tránsito de camiones vinculados a las industrias instaladas en la zona.

También argumentó que la ruta constituye un corredor estratégico para la salida de la producción del departamento de Canindeyú hacia otros mercados.

Oficialismo no acompañó plenamente la iniciativa

Aunque la propuesta provenía de una legisladora del movimiento Honor Colorado, la ratificación del rechazo evidenció que ni siquiera el oficialismo logró sostener el proyecto en la Cámara Alta.

La obtención de los 30 votos necesarios para enviar la iniciativa al archivo terminó consolidando una derrota parlamentaria para Villalba y fortaleciendo la postura institucional defendida por el MOPC, que desde el inicio había rechazado recurrir a una ley de emergencia para ejecutar estas obras.