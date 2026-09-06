En diputados apuran plan para elevar tope y seguir metiendo mano a fondos del IPS

A poco más de una semana de su ingreso a la Cámara de Diputados, tras ser sustancialmente modificado en Senado, el proyecto de ley ya figura para su eventual dictamen mañana en la Comisión de Cuentas y Control, presidida por el diputado cartista César Cerini. El proyecto que “declara Estado de Emergencia en el Instituto de Previsión Social y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad” es un acápite rimbombante que pretendería ocultar sus verdaderos fines: disponer de los fondos de IPS por sobre los límites actuales para favorecer a una entidad bancaria.

El proyecto vuelve a Diputados para su tercer trámite tras sufrir sendas modificaciones en Cámara Alta, que apuntarían a seguir favoreciendo al banco de los exsocios comerciales del presidente Peña, ya que con la versión Senado, pretenden que el tope actual del 10% del Patrimonio de IPS que puede depositarse en una misma entidad financiera, sea dividido por cada producto. Es decir, que dicho tope de 10% se aplique independientemente a Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), bonos y depósitos en Cuentas Corrientes.

De hecho, en Diputados había planteado este proyecto como un mecanismo para facilitar la respuesta de IPS ante la falta de medicamentos y carencias en infraestructura, lo cual fue bastardeado en el Senado para apuntar de vuelta a presuntamente “blindar el negocio”.

“Una ley que era para supuestamente compra de medicamentos, se convirtió al final en una ley para hacer plata. La verdad es que hay que tener vocación para hacer plata con la salud y la plata de los jubilados”, cuestionó el diputado Raúl Benítez (Independiente) ante los cambios en Senado.

El mismo reclamó aunque sea un límite a este gobierno, que según señaló no tiene ya ni un empacho en cometer “aberraciones” en contra de la ciudadanía y, sobre todo con los fondos del IPS.

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Remarcó que esta fue “una ley que salió supuestamente porque se le iba a dar como un respaldo a Isaías Fretes en su gestión. Porque Isaías Fretes fue y dijo que en agosto se acabarían los medicamentos. O sea, que se convirtió en una aberración realmente para la ciudadanía”, dijo.

Colorados disidentes se desmarcan de la versión senado

Por su parte, el líder de la bancada colorada disidente, Daniel Centurión (ANR, Añeteté) adelantó que están en contra del bastardeo hecho en Senado.

“Nuestro acompañamiento es al proyecto de Diputados para la atención ágil a las necesidades de insumos del IPS. Estamos en contra de las modificaciones”, señaló.

El apuro para el tratamiento de este proyecto tiende a confirmar esas sospechas, ya que el texto modificado fue enviado apenas el pasado 28 de agosto, y mañana ya figura para su dictamen en Cuentas y Control, en su reunión marcada para las 8:30.

Si bien el sentido del dictamen no es vinculante, sí habilita a que eventualmente los cartistas, si así lo pretenden, puedan tratar ya el proyecto solicitando una sesión extraordinaria en medio de la ordinaria del martes.

Lo grave del caso es que incluso sin esta eventual “licencia”, es decir, para bastardear los topes actuales, no es la primera vez que este gobierno acomoda las leyes en favor de dicho banco “mimado” en la gestión de Peña.

De entrada, ya modificaron los criterios para la colocación de fondos de los Jubilados, relegando los criterios históricos de privilegiar la solvencia de las entidades supuestamente para buscar mayor rentabilidad.

Esto benefició principalmente a Ueno, que en solo 3 años de gobierno ya alcanzó y superó el tope del 10% de fondos de IPS de los que podía disponer en una misma entidad.

El tope máximo de colocaciones para el Fondo de Jubilaciones del IPS, era de G. 1,9 billones; sin embargo, las colocaciones en Ueno Bank llegaron en noviembre de 2025 a los G. 2,2 billones, es decir 1,4% más que dicho tope.

El proyecto del Senado también en su artículo 18 establece que se fije el patrimonio efectivo de cada entidad bancaria o financiera como el tope máximo de colocaciones para el Fondo de Jubilaciones del IPS, modificando los límites actuales de la Ley N° 7235/2023.

Sin embargo, ese es otro aspecto de preocupación, ya que hace tiempo la cantidad de fondos públicos en Ueno Bank habría superado su patrimonio efectivo, lo cual incluso motivó el planteamiento de un proyecto de ley del diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) para aumentar las exigencias y cuidar el dinero de la gente, pero que convenientemente fue cajoneado en Diputados por la mayoría cartista.