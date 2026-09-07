Pedidos de informes sobre fondos del IPS en Ueno Bank y restitución de pagarés, en agenda del Senado

Uno de los principales focos de la sesión serán los pedidos de informes dirigidos al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los préstamos otorgados a los asegurados y su canalización mediante Ueno Bank. El pedido fue presentado por el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP).

Al IPS se le solicitará precisar todo el proceso, desde la aprobación del crédito hasta la acreditación de los fondos, incluyendo si el beneficiario puede elegir libremente el banco en el que recibirá el dinero o si debe abrir obligatoriamente una cuenta en Ueno. También deberá remitir los contratos que originalmente vinculaban al IPS con Visión Banco y sus posteriores modificaciones o continuidad con Ueno.

El pedido busca determinar, además, si la apertura de una cuenta en Ueno constituye una condición para acceder al préstamo, qué información y formularios recibe el asegurado, cómo presta su consentimiento y si puede rechazar esa modalidad de desembolso.

BCP deberá explicar si existe libertad para elegir banco

En el caso del BCP, los senadores pretenden conocer si existe alguna normativa que impida al IPS transferir directamente los préstamos a la cuenta que elija cada beneficiario. También se consulta sobre los mecanismos disponibles para realizar entre 1.800 y 2.000 desembolsos mensuales y si resulta legal condicionar un préstamo concedido por una entidad no financiera a la apertura de una cuenta en un banco determinado.

Además, se busca determinar si, desde 2020, el BCP o la Superintendencia de Bancos recibieron reclamos, consultas o pedidos de opinión relacionados con este mecanismo y si realizaron controles, observaciones o emitieron algún criterio al respecto.

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El pedido de informes al IPS también apunta al aspecto económico de la operatoria. Se pretende conocer cuántas cuentas nuevas se abrieron como consecuencia de los préstamos, cuántos desembolsos fueron realizados mediante Visión/Ueno y cuántos a través de otras entidades bancarias.

Asimismo, se solicita información sobre eventuales comisiones, remuneraciones o contraprestaciones que Ueno pudiera recibir del IPS, además de posibles beneficios económicos o comerciales indirectos derivados de la apertura de cuentas. También deberán informarse reclamos, observaciones de auditoría o cuestionamientos relacionados con el sistema.

Tanto el IPS como el BCP tendrán 15 días para responder los pedidos de informes.

El cartismo reacciona y presentará un pedido de informes

El presidente del Senado, Basilio Núñez, el líder de la bancada cartista Natalicio Chase y el senador Antonio Barrios también pretenden que el miércoles sea aprobado un pedido de informes al BCP.

Es a fin de obtener una información certera y precisa sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto de Ueno Bank S.A.

El Senado también solicitará informes sobre una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para un servicio de limpieza cercano a los G. 200 mil millones para el área central y el interior del país.

“Tenemos que elevar nuestra declaración instando a que se pare ese proceso y se corrijan todas las desviaciones. Hay que instar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a que haga su trabajo, así como a Isaías Fretes para que no ose en repetir los mismos vicios”, dijo el senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista).

Senad deberá informar sobre operativo en Canindeyú

Otro de los puntos previstos es un pedido de informes al titular de la Senad, Jalil Rachid, sobre el operativo realizado en Canindeyú, donde se produjo la muerte de dos personas.

La Cámara Alta también prevé solicitar información sobre la deuda histórica del Indert y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) respecto al Parque Médanos del Chaco, particularmente sobre su ampliación conforme a la Ley N° 5723/2016 y los fondos recibidos presuntamente vinculados al Fondo para el Clima, deforestación evitada u otros programas internacionales.

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A Senabico se le pedirá información sobre los recursos y proyectos destinados a la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicciones.

También figura un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre las transferencias realizadas a organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Restitución de pagarés será sancionada

Entre los proyectos de ley destaca la iniciativa que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador. El proyecto ya fue objeto de análisis en las comisiones del Senado y se encamina a su sanción por parte de la Cámara Alta.

La iniciativa busca establecer un mecanismo para restituir los pagarés a las personas afectadas por operaciones en las que la obligación ya fue extinguida, además de establecer sanciones ante eventuales incumplimientos.

Senado también analizará la nueva Ley de Seguros

Otro de los proyectos relevantes será la Ley de Seguros, presentada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa impulsada por el presidente Santiago Peña sería aprobada con modificaciones, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por varias comisiones asesoras.

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El proyecto tiene como objetivo actualizar el marco normativo que regula la actividad aseguradora y establecer nuevas reglas para el funcionamiento del sector. Peña había señalado que la propuesta busca “modernizar y brindar reglas claras” para las actividades de las aseguradoras.

Con estos temas, la sesión del miércoles tendrá como principales ejes el control sobre los fondos y préstamos del IPS, el funcionamiento de organismos estatales, el destino de recursos públicos, la restitución de pagarés y la reforma del régimen de seguros.