Diputada Ortega denuncia abuso en detención de manifestantes con peluches frente a residencia de Cartes

Durante la etapa de oradores de la sesión extraordinaria de hoy de la Cámara de Diputados, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) cuestionó duramente a los que tomaron la ridícula decisión de detener y retener en un calabozo a los candidatos a concejales por la alianza “Juntos por Asunción”, Pablo Callizo (aspirante al rekutu) y Sebastián Garay, por el simple hecho de realizar una protesta pacífica con peluches frente a la residencia de Horacio Cartes, ayer.

“Me parece que alguna sanción corresponde hacia el pelotudo que tomó la decisión de mandar a estos policías a detener a esta gente, porque no puedo usar otra palabra, un pelotudo tiene que ser para llevar dos manifestantes con peluches”, cuestionó la diputada Ortega.

La diputada remarcó que la protesta de Callizo y Garay consistió simplemente en apostarse con peluches en la vereda de la residencia de Cartes (espacio público), sin tapar ningún acceso ni hacer disturbios, pero aun así fueron llevados al calabozo.

“Yo lo que quiero es apelar desde este lugar al Comandante de la Policía (César Silguero) y al ministro del Interior (Enrique Riera) a que respondan quién dio la orden de llevar ayer detenidos a dos ciudadanos asuncenos, jóvenes, uno de ellos autoridad de esta ciudad. ¿Quién dio la orden de llevarles detenidos con todos los peluches y esposados en la carrocería de una patrullera hasta una comisaría? ¿Qué procedimiento van a aplicar?, porque me parece que alguna sanción corresponde hacia el pelotudo que tomó la decisión", acotó la diputada.

La misma remarcó que el caso es grave y no debe ser minimizado en cuanto a una escalada autoritaria por parte de este Gobierno, y sumado a un nefasto mensaje, que es que son implacables con manifestantes con peluches, pero dejan libres a sospechados de hechos de corrupción ligados al oficialismo.

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“Les puede parecer exagerado, pero cada vez que el Estado responde así hacia una protesta pacífica, retrocedemos en nuestros derechos democráticos y nosotros no nos vamos a callar”, agregó.

Yamil Esgaib acusó el golpe e intentó responder

Ante la intervención de Ortega, el diputado cartista Yamil Esgaib se dio por aludido, y para “no quedar como pelotudo”, acusó de tales a los manifestantes por ejercer un derecho constitucional.

“Para no quedar como pelotudo, me tomé la molestia de tocar el tema, porque últimamente no estamos dando pelota a los disparates que se dicen acá”, refirió Esgaib.

El mismo comenzó apelando a una falsa premisa para justificar su defensa, ya que en realidad los manifestantes (según consta en las grabaciones) no obstaculizaron ninguna entrada a la residencia de Cartes.

“La Constitución ampara las manifestaciones, no hay problema y tiene su lugar, y donde la Constitución me otorga derechos, también me exige respetar derechos ajenos. Quiero saber si alguno de esta gente se va dos pelotudos con peluches frente a su garaje y se instalan ahí, ¿qué van a hacer?”, dijo Esgaib.

Ortega volvió a responder a Yamil, remarcando su mentira y que “no se me ocurriría luego una mejor persona (que Esgaib) a la que le molestaría una manifestación de peluche, porque en esencia le molesta toda manifestación”.