Diputado Franco critica gestión de Peña: “El Estado tiene un ACV”

En Cámara de Diputados durante la etapa de oradores de la sesión extraordinaria de la fecha, el diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo) instó a sus colegas buscar aprobar un buen Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2027, ya que el gobierno de Santiago Peña está con un ACV en cuanto a gestión.

“Estamos no solamente en terapia intensiva, sino que creo que el ACV se le dio al Estado paraguayo con esta desastrosa administración de un presidente de la República”, sostuvo el diputado Franco, quien criticó la desconexión de la realidad que padece Peña.

En su caso, le recriminó principalmente al presidente que siendo economista y exministro de Hacienda, no le importa solucionar los problemas de la gente, ya que estaría más enfocado en presuntos negocios con fondos del IPS en Ueno Bank, parte del grupo empresarial de sus exsocios comerciales, Grupo Vázquez.

Peña “ya fue ministro de Economía y por supuesto está más preocupado de lo que pasa en el Banco Ueno, de lo que pasa en las relaciones IPS-Banco Ueno que en lo que pasa en la República del Paraguay”, reprochó Franco.

Franco sostuvo que, mientras tanto, la ciudadanía tiene que comprar comida en cuotas para intentar sobrevivir, al igual que el Estado, que cada vez se endeuda más para tratar de sostener un nivel de gasto que ya no es sostenible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Franco remarcó que ayer, durante la instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el ministro de Economía, Óscar Lovera, adelantó un aumento del endeudamiento.

“Hablaba (por Lovera) de que vamos a endeudarnos, íbamos a salir de la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1.5% y vamos a irnos al 3.9%. Para que la gente entienda, estamos sacando un crédito para poder llenar nuestra heladera, o sea, para consumo”, sostuvo.

En tal sentido, ante la desconexión de Peña de la realidad, insistió a sus colegas que desde el Congreso deberán de definir “bien concretamente a dónde vamos a apuntar” con el PGN, de lo contrario “nunca vamos a tener una salud de calidad, nunca vamos a tener educación de calidad, seguridad de calidad y mucho menos justicia de calidad”.