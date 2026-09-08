PLRA pide renovar convenio y anuncia reformas al TSJE

El ministro César Emilio Rossel (PLRA), vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvo una reunión protocolar con el presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el concejal de Asunción Félix Manuel Ayala.

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“Tenemos una agenda ya establecida que inicia con la renovación del convenio del PLRA con el TSJE y uno específico que vamos a tener entre el TEI y el TSJE”, señaló Ayala.

“Oportunamente, vamos a ir anunciando lo que atañe a una innovación respecto a las tareas que se van a hacer en el campo electoral, estadístico y también de manejo de padrones del Partido Liberal”, aseveró.

Por parte de la Justicia Electoral participaron el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo y el director de Partidos y Movimientos Políticos, Silvio Ortiz.

La comitiva del PLRA estuvo conformada por los nuevos miembros titulares del TEI a los efectos de trazar una agenda de trabajo conjunta enfocada en la innovación electoral.

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Nuevos miembros del tribunal liberal

El 31 de julio último fue electo como nuevo presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA el concejal saliente de Asunción, Félix Ayala (Nuevo Liberalismo), y como vicepresidenta fue electa Norma Girala (Frente Radical).

En el cargo de secretario fue electo Ever Barrios (Nuevo Liberalismo), y como miembros fueron designados Rafael Rojas (consenso) y Patricio Melul (dionisista).

Ayala había anunciado que el TEI, con los nuevos estatutos, impulsaría varias reformas respecto al padrón. Entre sus planes también está modernizar y digitalizar los trámites, o abrir una “ventana 24-7″ para eventuales reclamos de los candidatos.