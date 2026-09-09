Esgaib revela que colorados organizan una colecta para ayudar a la familia de Hugo Javier

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), presidente de la Comisión de Justicia de Diputados, recibió hoy al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para obtener información sobre las circunstancias del confuso percance ocurrido en el Penal “La Esperanza”, que hoy tiene al exgobernador centralino, Hugo Javier González, internado en estado crítico, y dijo que, al igual que los artistas, sus correligionarios también organizan una colecta de fondos.

“Nosotros también estamos haciendo lo mismo (juntando dinero) y vamos a ayudar en todo lo que se pueda”, dijo Esgaib al mencionársele que artistas organizan actividades para ayudar económicamente a la familia de Hugo Javier, alguien que, antes de su paso por la política se dedicó a ser animador de fiestas.

El diputado incluso dijo que está considerando ir a visitarlo al Hospital Nacional de Itauguá, donde está internado, aunque de momento en estado crítico e inconsciente.

“Hoy posiblemente vamos a ir al hospital a visitar a Hugo Javier y vamos a ver las condiciones” en que se encuentra, sostuvo.

Al insistirle sobre la “vaquita” que realizan, no dio montos, pero dijo que “la gente está apoyando y estamos haciendo una caja, vamos a llevarle una suma importante a la familia”.

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Bajó incluso el tono ayer de su crítica a sus correligionarios, a quienes inicialmente recriminó el haberle soltado la mano a uno de los suyos.

“Yo me expresé de esa forma ayer porque no veía mucha asistencia de los correligionarios. Porque no soy su amigo y tampoco lo visité nunca. Pero me están contando que prácticamente los colorados también lo han apoyado muchísimo con los abogados. Sé las cifras que cobraron los abogados, creo que salió también de dirigentes nuestros”, dijo Esgaib.

Esgaib pide hacer “mea culpa”

De todos modos, insistió en que todos los gremios -incluso los de la comunicación- donde trabajó Hugo Javier deberían hacer “mea culpa” por “abandonar” al Nº 2.

“Creo que todos se van a dar cuenta y a ustedes también les digo, él fue un periodista, fue un trabajador y creo que todos lo abandonamos. Hacer un poco de mea culpa también de parte de la prensa”, sostuvo Esgaib.

Pese a la sugerencia de Esgaib, el grupo que lo puso en el cargo de Gobernador de Central, y que tras una desastrosa gestión, hizo que terminara preso -sin olvidar el peso de sus decisiones personales- fue el cartismo, que supuestamente ahora pretende dar cátedra de “solidaridad”.

De hecho, se le remarcó que, antes que su solidaridad de ahora, le hubiese sido tal vez más útil a Hugo Javier para su salud el haber tenido -como tiene derecho cualquier ciudadano- acceso a una salud pública de calidad y pronta.

Esgaib quiso desmarcarse de las falencias del sistema sanitario

Esto, ya que, tras una primera atención en el Hospital de Barrio Obrero, y tras, nueve horas de deambular con una lesión cerebral buscando Terapia Intensiva, recién fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá.

Esgaib no atribuyó esto a la incapacidad o al desinterés del gobierno en reforzar los servicios de Salud, sino a una simple descoordinación de los encargados de los hospitales.

El que no haya tenido lugar en terapia intensiva “era una cuestión de mapeo y en situaciones tan graves, yo creo que no tenían que dudar en llevarlo a un hospital privado también. ¿Qué problema había para llevarlo a un hospital privado?“, planteó.

En vez de precisamente fortalecer un sistema de salud pública, el diputado Esgaib planteó como solución fácil y derivar a su correligionario a un hospital privado.

“Hay que tener en cuenta la situación del ser humano más que el dinero. Y en cualquier hospital le tiene que recibir y después solucionamos el tema del dinero”, sostuvo.

Luego de la reunión con el Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, Esgaib dijo que estaba satisfecho con las explicaciones, pero que igualmente le solicitaron poder ir a visitar in situ la celda, para conocer de primera mano la escena del percance.