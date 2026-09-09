Ever Villalba cuestiona al Gobierno por falta de medicamentos, crisis económica e inseguridad

El senador Ever Villalba (PLRA) cuestionó con dureza que el Ejecutivo sea incapaz de garantizar los insumos más elementales para la población. Durante sus recorridos por el interior del país -como en Itapúa y Mayor Martínez-, constató que las denuncias se repiten en cada centro de asistencia y hospital regional.

En cuanto al desabastecimiento crónico en el stock de medicamentos, Villalba indicó que los ciudadanos no logran acceder a fármacos tan básicos como el Losartán para tratar la presión alta en los puestos sanitarios.

Indicó que los hospitales carecen de insumos esenciales y que los médicos de distintas regiones salen a las calles a reclamar salarios justos ante la falta de respuestas institucionales.

Inflación, combustible y la imposibilidad de llegar a fin de mes

El legislador enfatizó que la crisis económica asfixia a las familias paraguayas, las cuales luchan a diario contra la suba del costo de vida, el precio del combustible y la imposibilidad material de cubrir la canasta básica.

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Mencionó que los padres de familia no logran ganar lo suficiente para garantizar una alimentación digna ni calidad de vida para sus hijos, lo que genera un impacto directo en la salud mental de la ciudadanía.

Citó, además, que la falta de recursos golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, profundizando la desesperanza frente a un panorama financiero incierto.

Inseguridad en aumento y cuestionamientos a la FTC

En el plano de la seguridad interna, Villalba advirtió que la ineficiencia de los organismos de protección ha llegado a niveles históricos. Criticó que el Gobierno intente justificar operaciones fallidas en el norte del país mientras prioriza presupuestariamente a instituciones temporales como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El parlamentario reprochó que se extienda la operatividad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a toda la región oriental para el próximo año, prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, sin haber demostrado eficacia ni logros significativos.

Responsabilidad política del Ejecutivo

Para el senador, la raíz de los problemas económicos y sociales del país recae directamente sobre la figura del mandatario. Villalba instó al presidente Santiago Peña a dejar de lado los discursos triunfalistas y asumir el mando real de la administración estatal.

El liberal exigió que el Ejecutivo encare con seriedad la conducción del país para frenar el descontento generalizado y evitar que la crisis estructural derive en un escenario financiero insostenible.