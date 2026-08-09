Millonario presupuesto de las FTC: ¿Qué revelan los últimos datos?

Horacio Cartes, siendo presidente de la República, creó el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en 2013 pero esta instancia militar terminó acumulando más fracasos que glorias, según los detractores del cartismo.

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En un principio, el cartismo sostenía que la falta de resultados en dar caza a grupos insurgentes era producto del “apoyo del luguismo”; sin embargo, ya no usan esta excusa después de que la izquierda dejara el poder hace 14 años.

Hubo ataques en todos los gobiernos, y en el actual gobierno, desde que Santiago Peña asumió el poder político, en 2023, el EPP ha cometido ocho ataques.

¿Dónde opera y cuánto cuesta esta fuerza militar?

ABC Color accedió a un memorando del jefe del CODI Gral. Alberto Gaona, al Comandante del Ejército, Gral. César Moreno. El primero justificó el presupuesto y el despliegue de la fuerza que ya llega al 40% de la Región Oriental. ¿Cómo se amplió tanto su alcance territorial?.

El Gral. Gaona señala que el CODI se creó con la promulgación de la ley 5036/2013 en la presidencia de Cartes (Concepción, San Pedro y Amambay) y que se reforzó en 2024 con decretos de Santiago Peña (a Canindeyú, Itapúa, Misiones y Ñeembucú). No se citan leyes o decretos de expansión territorial durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.

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¿Cuánto es el presupuesto asignado a las FTC?

En cuanto a su presupuesto, destaca que desde su creación en 2013 y tras la “reingienería” con un presupuesto propio en 2018, se estima un gasto acumulado de US$ 68 millones. Vea el cuadro de abajo.

En el informe, el jefe militar menciona que, en promedio, cada año esta fuerza cuesta a los contribuyentes US$ 8.5 millones, que se distribuyen en un 50% en “servicios personales”; un 25% en “bienes de consumo e insumos”; un 17% en “Inversión física/bienes de capital” y otros.

“Si bien los montos del crédito presupuestario asignado al CODI, aparentan un monto elevado, apenas son para cubrir las necesidades básicas operativas”, afirma el Gral. Gaona.

Recalca que “se encuentran desplegadas en la Región Oriental del territorio nacional, abarcando el 40% del mismo”.

Estas son las normativas de las FTC que modificaron su área de influencia

Frente a todas las críticas, el jefe del CODI insiste en que dicha fuerza “constituye la herramienta estratégica clave del Estado contra grupos irregulares y el crimen organizado en la Región Oriental (40 % del territorio)”.

Destaca que su “evolución normativa” supuestamente respalda una amplia cobertura geográfica que, a criterio del jefe militar, “contrasta” con un presupuesto ajustado de US$ 8.5 millones anuales desde 2018, “enfocado en optimizar recursos para cubrir apenas requerimientos operativos básicos y sostener la presencia institucional en el terreno”.

Lea el memorando:

¿En qué gobierno el EPP dio más ataques ?

Tomando en cuenta nuestras publicaciones, el EPP lleva cometidos al menos 158 ataques, desde 1997 hasta el último en Naranjito.