“Peña es un mitómano”, afirma Éver Villalba al excusarse de no ir al informe de gestión

De acuerdo a la Constitución Nacional, el presidente de la República debe rendir cuentas cada 1 de julio ante el Congreso Nacional, por lo que Santiago Peña deberá acudir al Poder Legislativo para presentar el informe de gestión en esa fecha.

Por otra parte, el mandatario ya realizó su informe de gestión ante el Partido Colorado, organización política a la que se afilió por pedido de Horacio Cartes, expresidente, cuando era ministro de Hacienda de dicho gobierno y que propulsó su carrera política.

Esto generó las críticas de la oposición, que asegura que Peña no respeta las instituciones, además de que algunos de los liberales, como el senador Éver Villalba, sostienen que el Presidente es un “mitómano”, por lo que adelantó que no participará del informe de gestión.

“No vamos a participar porque Peña es el primer Presidente que tiene la mayor concentración de poder en esta era democrática y al mismo tiempo es el gobierno más mediocre, el más ineficiente. Se pasa todavía haciendo videítos para Netflix, desconectado de la realidad y ha despreciado (...) Ni Stroessner se atrevió a tanto, al ninguneo de las instituciones”, criticó.

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“Peña se somete a un partido político”

Agregó que Peña se somete a un partido político y deja de lado lo que establece la República, que es el Parlamento, por lo que cree que no tiene ningún sentido escuchar sus mentiras. “Peña es un mitómano”, remató.

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Insistió en que, como senador, recorre el país constantemente y conoce la realidad, y consideró que Peña va al Congreso para leer y repetir una mentira que poco tiempo después va a desdecir.

“Un día te dice que estamos en economía de guerra, otro día dice que somos la mejor economía del mundo. Lo cierto y concreto es que él sigue haciendo videítos para Netflix. Números inciertos, maquillados, irreales que nada tienen que ver con la realidad paraguaya, con lo que pasa el día a día de la gente. Hay gente que de verdad tiene dificultades hoy para poner comida en la mesa, esa es una realidad muy dura, lacerante, que Peña no está enterado. ¿Cómo se va a enterar si no se baja del avión?”, fustigó.

Aseguró que Peña redujo el nivel de pobreza de sus amigos, ya que sigue siendo gerente y de manera mágica enriqueció a todo su entorno, sus socios comerciales directos, al referirse a los integrantes de Ueno Holding, empresa de la que el mandatario era accionista estando en funciones y que, tras publicarse la situación, vendió sus acciones.

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Para Villalba, es una falta total de respeto, un desconocimiento de cómo funciona la República, un ninguneo, un desprecio al Parlamento que el presidente de la República haya priorizado al Partido Colorado antes que al Congreso Nacional para hacer su informe de gestión. “Peña de verdad no sabe dónde está parado al cabo de tres años todavía”, concluyó.